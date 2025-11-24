Dragan Koprivica odustao od funkcije v.d. direktora KIC-a "Budo Tomović"

Univerzitetski profesor, književnik i publicista Dragan Koprivica saopštio je da je odustao od funkcije vršioca dužnosti direktora podgoričkog Kulturno-informativnog centra (KIC) "Budo Tomović".

Izvor: YouTube printscreen

On je na to mjesto izabran prošle sedmice odlukom Savjeta KIC-a koji čine: predsjednica Ana Đelević, te članovi Vanja Popović, Zoran Leković, Gorica Braunović i Valentina Knežević kao članica iz reda zaposlenih.

Koprivica, inače vlasnik Trinaestojulske nagrada za životno djelo, kazao je da je naišao na oprečna pravna mišljenja o tome da li ima pravo da bude imenovan za v.d. direktora KIC-a "Budo Tomović", te da je zbog toga odustao od cijelog procesa, da ne bi usporavao rad pomenute kulturne institucije, prenose Vijesti.

"Nedavno su mi neki vrsni pravni eksperti, rukovodeći se postojećom praksom i čak konkretnim primjerima, kategorički tvrdili da, stopirajući penzijska primanja, imam puno pravo da budem imenovan za v.d. direktora KIC-a 'Budo Tomović', i da tu apsolutno nema ništa sporno. Sada neki drugi vrsni pravni eksperti isto tako kategorički tvrde da nemam to pravo, i da je tu sve apsolutno sporno.

Nezavisno od toga ko tu griješi, i je li riječ o onom čuvenom, da dva pravnika imaju tri tumačenja, lično, u cilju prekida ovog Rašomona, neću ići na metod čekanja i iscrpljivanja, na žalbe Upravnom sudu, itd., već odmah odustajem od daljeg procesa, da ne bih bilo čime usporio rad KIC-a, u kojem se redovno obavljaju brojne aktivnosti. A to znam i iz ličnog iskustva, jer sam u njemu već godinama prisutan uz programe, koncerte, pozorišne predstave, književne večeri...", naveo je književnik u saopštenju za javnost, pišu Vijesti.

On je napomenuo da bi mu plata u KIC-u bila manja od penzije, ali da je "htio napraviti neke nove pomake".

"A moji oponenti nek nazdrave za ovaj, za njih, fin muštuluk, i nek Bog čuva Crnu Goru od svega, pa i od eksperata i 'eksperata'", zaključuje Koprivica u saopštenju.