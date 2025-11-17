Dragan Koprivica izabran za v.d. direktora KIC-a Budo Tomović

Objavio je desetak knjiga, među kojima i dvije knjige aforizama – Bez kvoruma (1996) i Glupizmi (2000). Više puta je nagrađivan za stvaralaštvo u različitim književnim formama.

Izvor: YouTube printscreen

Univerzitetski profesor, naučni radnik, književnik i publicista Dragan Koprivica izabran je na današnjoj sjednici Savjeta za vršioca dužnosti direktora Kulturno informativnog centra “Budo Tomović”, prenosi RTV Podgorica.

Koprivica je rođen 1953. godine u Nikšiću.

Na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odsjeku za ruski jezik i književnost, diplomirao je 1976. godine.

Na istom Fakultetu završio je i postdiplomske studije, i 1983. odbranio magistarski rad “Poslijeratna književna kritika o Čehovljevoj pripovijeci na srpskohrvatskom jeziku“. Doktorsku disertaciju, “Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika“, odbranio je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Piše prozu, poeziju, drame, tv scenarije i aforizme.

Dobitnik je nagrade “Branko Ćopić” – za humor i satiru, “Risto Ratković” – za poeziju, “Isak Samokovlija” – za priču.

Bavi se i pozorišnom režijom. Za izuzetne rezultate u tom segmentu stvaralaštva, dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja.

Krunu njegovog stvaralaštva predstavlja najviše državno priznanje Trinaestojulska nagrada za životno djelo, uz status istaknutog kulturnog stvaraoca.

Živi i radi u Podgorici.