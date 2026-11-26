Siniša Mali preuzeće ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, nakon što je Adrijana Mesarović podnijela ostavku na tu funkciju.

Izvor: RTS printscreen

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donijela je Odluku da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, objavljeno je danas u Službenom glasniku.

Odluku je 25. novembra potpisao premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.

Prethodno je Adrijana Mesarović podnijela ostavku na funkciju ministarke privrede nakon što je izabrana za narodnu poslanicu.