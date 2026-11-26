Đoan Penjaroja je sjajnom taktičkom postavkom uspio da sakrije i neutrališe sve manjkavosti ovog Partizana i crno-bijeli su se iz Dubaija vratili sa velikom pobjedom.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana skinuli su najveći "skalp" od početka sezone i savladali su Dubai u Evroligi. Nakon pobede u ABA ligi sa dva poena razlike sada je u neizvjesnom meču na kraju duel prelomljen u finišu i crno-bijeli su pobijedili 84:71.

Nakon ove pobjede Partizan je na diobi šestog mesta, odnosno na mjestu koje vodi u plejof, a u posljednjih pet mečeva uprkos užasnom rasporedu i brojnim povredama tim je upisao samo jedan poraz. Kako je Partizan uspio da uz sve probleme bude ovako dobar?

Ulogu u svemu su imali Alesandro Pajola, Kilijan Hejs, Robert Frenks, ali prije svega...

Karlik Džouns

Vidi opis Košarkaška klinika Đoana Penjaroje: Sačuvao Karlika i pronašao X faktor, Dubai nije imao šanse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne samo da je odigrao fantastičan meč sa 21 poenom, 6 asistencija i 5 skokova nego je bio najbolji kada je bilo najpotrebnije. Dugo ga je odmarao u prvom poluvremenu Đoan Penjaroja da bi u drugom dijelu igre bio gotovo stalno na terenu i to se isplatilo.

Karlik je bio svjež za nastavak igre i tu je uspeo da u samom finišu kada se lomilo pogađao trojke, ulazio pod koš, prevodio loptu i asistirao saigračima posle prodora. Impresivan napadački ritam u posljednjih 10 minuta je njegova zasluga.

Đoan Penjaroja

Vidi opis Košarkaška klinika Đoana Penjaroje: Sačuvao Karlika i pronašao X faktor, Dubai nije imao šanse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Majstorski je odradio ovaj meč trener Partizana, koji cijele sezone u Evroligi izvlači maksimum iz ovog tima. Sada je osjetio da mora da "žrtvuje" prvo poluvrijeme gdje mu je rotacija bila veća pa su minute dobili Silva, Nakić, ali recimo u velikoj meri i Robert Frenks. Kajl Olmen je dobio dosta minuta na pleju, a i pored toga Partizan je bio u minusu od samo četiri poena. Kada je u drugom poluvremenu rotacija smanjena, lideri su bili odmorni i spremni da preokrenu.

Takođe nevjerovatno defanzivno veče Partizana je njegova "krivica". Dvejn Bejkon se ispucavao i na kraju došao do samo 13 poena, a iako je Dubai iskoristio dominaciju ispod koša u skoku Kabengelle, Petrušev, Blosomgejm i Šengelija nisu postigli dovoljno poena da bi se došlo do pobjede.

Robert Frenks

Zanimljiva je bila uloga Roberta Frenksa u prvom poluvremenu. On se nametnuo kao igrač koji će "izmišljati" poene kada ne ide Partizanu. Bilo je tu ispucavanja, nerezonskih poteza, ali njegovih osam poena u prvom poluvremenu je održalo crno-bijele u igri. Vrlo je moguće da će imati tu ulogu da kada lideri nisu na terenu ima ključeve napada. On je ovdje bio "X faktor" u prvom dijelu meča.

Hejs i Pajola

Partizan je krao lopte, uspjevao da uvijek ima igrača koji će pomoći kod prodora, jedini problem je bio skok koji Džekiri, Silva i Hejs nisu do kraja iskontrolisali. Ovdje mora da se pomene fenomenalni Kilijan Hejs čijih 8 poena i 9 skokova nimalo ne odražava kakav je meč odigrao. Apsolutno bez greške, sa svakim blokom u napadu koji je otvorio gomilu prostora, a bez ispadanja u blokovima u defanzivi. Sa mnogo pomaganja, zaista je jedan od ključnih igrača Partizana od početka sezone, ako ne i najbitniji poslije Karlika. A Alesanndro Pajola... Pa ko je gledao meč vidio je kako krade lopte i pritiska bekove rivala.

(MONDO, N.L.)