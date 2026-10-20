Nepoznate osobe zapalile su juče rano ujutru vrata poznate teretane u Rakovici. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječena je veća šteta na objektu, a policija intenzivno traga za počiniocima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Ulici kneza Višeslava u Rakovici juče oko 4 časa ujutru došlo je do požara na objektu poznate teretane.

Prema prvim informacijama, vatru su najvjerovatnije izazvala za sada nepoznata (NN) lica koja su zapalila ulazna vrata teretane. Plamen se ubrzo proširio i na spoljni dio objekta, pri čemu su nastala oštećenja na vratima, dijelu fasade i instaliranim klima-uređajima.

Veća materijalna šteta i katastrofa širih razmjera spriječeni su zahvaljujući ekspresnoj reakciji beogradskih vatrogasaca. Vatrogasne ekipe su brzo stigle na lice mjesta, stavile požar pod kontrolu i lokalizovale ga prije nego što je zahvatio unutrašnjost teretane i susjedne objekte.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, a operativci rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, pregledanju snimaka sa okolnih nadzornih kamera i identifikaciji počinilaca.