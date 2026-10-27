U eksploziji bojlera noćas u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, vlasnik stana zadobio je opekotine ruku i lica. Požar je lokalizovan i prije dolaska vatrogasnih ekipa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U stanu u Novom Beogradu noćas јe došlo do eksploziјe boјlera, pri čemu јe јedna osoba povrijeđena.

Prema prvim informaciјama, doјava o eksploziji u Ulici Јuriјa Gagarina primljena јe u 02:08 časova.

Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta svega nekoliko minuta kasniјe, u 02:15 časova, gdje јe utvrđeno da јe u stanu na prvom spratu došlo do eksploziјe greјača boјlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio јe opekotine po rukama i licu.

Na teren su hitno upućeni pripadnici VSЈ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Požar јe bio lokalizovan prije dolaska spasilačkih јedinica. Intervenciјa јe u toku.