U jeku priča o novom Džejmsu Bondu, prisjećamo se revolucionarnog poteza reditelja, koji je za Bondovu djevojku izabrao glumicu od 50 godina.

Izvor: pritnscreen/youtube/GRIFT ROCKET

Monika Beluči je sa 50 godina postala najstarija glumica koja je igrala djevojku Džejmsa Bonda odnosno ženu tajnog agenta 007, kako je ona opisivala svoju ulogu.

Bio je to pravi iskorak u odnosu na prethodne partnerke čuvenog špijuna koje su uglavnom bile izrazito mlade i dosta mlađe od njega.

Moniki se dopalo što učestvuje u tako velikoj promjeni, ali ju je ponuda u početku veoma iznenadila.

Italijanska glumica Monika Beluči pomislila je da je zovu da zamijeni Džudi Denč u ulozi "M” u filmu o Džejmsu Bondu,"Spektra”, a ne da igra najstariju Bondovu djevojku.

Monika Beluči u Bondu Izvor: Yotube/Movieclips

Beluči je za Sunday Times izjavila da se sastala sa rediteljem Semom Mendesom kako bi razgovarali o ulozi i rekla mu:

"Ja nisam djevojka, ja sam žena, zrela žena. Da li treba da zamijenim Džudi Denč? Zašto me zovete?. Imam 50 godina – šta ću ja u filmu o Džejmsu Bondu?”.

Prema njenim riječima, Mendes se nasmijao i rekao: "Prvi put u istoriji, Džejms Bond će imati priču sa zrelom ženom. Koncept je revolucionaran".

Vidi opis Najljepša na svijetu, a postala djevojka u 50. godini: Monika Beluči zamalo spustila slušalicu kad je dobila poziv Italijanska glumica Monika Beluči bila je gošća "FEST-a" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/Youtube/won magazine Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/Screenshot/ Movieclips Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Screenshot/Movie Classic Trailers Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Glumica je tada rekla reditelju, dobitniku Oskara, da će biti "heroj među ženama” jer je stvorio Bonda koga privlači žena njegovih godina.

Beluči je samo četiri godine starija od Danijela Krejga koji je tumačio lik agenta , ali je čak 11 godina starija od prethodne najstarije Bondove djevojke. Onor Blekman je imala 39 godina kada je igrala taj lik uz Šona Konerija, koji je tada imao 34 godine, u filmu "Goldfinger” iz 1964.

Monika Beluči je o ulozi u filmu o čuvenom agentu govorila za The Guardian ističući da ne prihvata izraz Bondova djevojka.

"Ne mogu da kažem da sam ’Bondova djevojka’, jer sam previše zrela za to. Ja bih rekla ’Bondova dama’, ’Bondova žena’", poručila je pa naglasila kako su žene nevjerovatne bez obzira na svoje godine.

Vidi opis Najljepša na svijetu, a postala djevojka u 50. godini: Monika Beluči zamalo spustila slušalicu kad je dobila poziv Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Muškarci misle da žene, kada više nisu u stanju da rađaju, postaju stare. To nije istina – one su i dalje fantastične! Zato smatram da je Sem Mendes odabravši mene – odraslu ženu – napravio veliku revoluciju". Dodala je da je uzbuđena što je učestvuje u snimanju filmskog serijala.

"Ipak, ponosim se time što sam ’Bondova dama’, jer, zapravo, Bond je najimpresivniji muškarac. Znate li zašto?… Zato što on ne postoji".

(Žena, MONDO)