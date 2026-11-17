Na današnji dan je rođen Oven Vilson, glumac koji je prije skoro 20 godina završio u bolnici nakon dramatičnog događaja

Izvor: Instagram/sofiavergara

Glumac Oven Vilson, zvijezda komedije "Lovac na deveruše" i maneken koji je zagorčavao život "Zulenderu", danas slavi 58. rođendan.

Iza njegovog širokog osmijeha i plave kose, krije se i dramatična životna priča koja je mogla da ga košta života

Vilson je rođen 18. novembra 1968. godine u Dalasu u Teksasu. Odrastao je u porodici sa dvojicom braće, Endruom i Lukom, koji je takođe postao glumac.

Iako danas važi za jednog od najprepoznatljivijih komičara svoje generacije, njegov put do slave nije bio sasvim uobičajen.

Izvor: RICARDO MALDONADO ROZO/EFE

Tokom studija na Univerzitetu Teksas u Ostinu upoznao je reditelja Vesa Andersona. Njih dvojica ubrzo su postali prijatelji i kreativni saradnici, a zajedno su napisali scenario za film "Bottle Rocket", koji je 1996. godine označio početak Vilsonove filmske karijere.

Uslijedili su filmovi "Rushmore" i "The Royal Tenenbaums", za koji je sa Andersonom bio nominovan za Oskara za najbolji originalni scenario.

Pravu svjetsku popularnost stekao je komedijama "Lovci na deveruše" i "Ti, ja i Dipri", a publika ga je zavoljela zbog specifičnog humora i uloga simpatičnih, pomalo nespretnih muškaraca.

Na vrhuncu slave pokušao da digne ruku na sebe

U avgustu 2007. godine Vilson je hospitalizovan nakon ozbiljne lične krize u svom domu u Santa Moniki. Policijski izvještaj, o kojem su tada pisali američki mediji, ukazivao je na pokušaj samoubistva.

Vijest je šokirala javnost, jer je glumac do tada u javnosti uglavnom bio poznat po vedrom raspoloženju i humoru. Nakon hospitalizacije, Vilson je zamolio medije da poštuju njegovu privatnost kako bi mogao da dobije potrebnu pomoć i oporavi se daleko od očiju javnosti.

"S poštovanjem molim medije da mi omoguće da se liječim i oporavljam u privatnosti tokom ovog teškog perioda", stajalo je u objavi Los Anđeles Tajmsa.

Vilson je zbog svega propustio neke poslovne obaveze, uključujući film "Tropska oluja", pisao je The Week, ali se u oktobru, zahvaljujući braći koja su mu svakodnevno pomagala,vratio na scenu.

Već sledeće godine je snimio "Marli i ja" sa Dženifer Aniston.