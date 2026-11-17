Krimski most, koji povezuje Krim sa ruskim kopnom, teško je oštećen u dosad najmasovnijem ukrajinskom napadu dronovima i krstarećim raketama, pri čemu su se čitav luk mosta i dio saobraćajnice urušili u more.

Izvor: YouTube/Screenshot/BBC News/printscreen X

Ukrajina je drugu noć zaredom izvela najmasovniji napad dronovima na Rusiju od početka rata, pri čemu je u kombinovanom udaru bespilotnih letjelica i krstarećih raketa "flamingo" pogođen i oštećen Krimski most, koji povezuje Krim sa ruskim kopnom.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci samog udara i nastale štete, a na jednom od njih vidi se kako su se čitav luk mosta i dio saobraćajne trake urušili u vode Kerčkog moreuza.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge.Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)November 17, 2026

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 1.441 ukrajinski dron iznad 22 ruske oblasti, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin ranije naveo da je oko 800 letjelica bilo usmjereno ka ruskoj prijestonici.

Ovaj udar dolazi svega 24 sata nakon što je Moskva objavila da je širom zemlje presretnuto 1.336 ukrajinskih dronova u noći između nedelje i ponedeljka, ali i nakon što su ruske snage gađale dva mosta preko Dnjepra u Kijevu. Zvaničnici ukrajinske prestonice jutros su potvrdili da je u noćašnjim napadima oštećen i gradski metro.

#Ukraine Kerch Bridge hit again overnight by 4 FP-5 drones: load-bearing arch and roadway span collapse into the strait, blocking the shipping channel. Footage shows massive sections in the water. #CrimeanBridge https://t.co/MB1L4FmKp4 — Aidan (@BreAidan)November 17, 2026

Lokalni mediji su ranije opisali detonacije u ukrajinskoj prijestonici kao jedne od najjačih koje su se čule poslednjih mjeseci, dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo da je ruski napad pričinio štetu na ključnim infrastrukturnim sistemima.

Vojna uprava grada Kijeva proglasila je crveni nivo opasnosti i pozvala građane da se odmah upute u najbliža skloništa. Eksplozije su istovremeno zabeležene i u drugim gradovima širom Ukrajine, među kojima su Harkov, Zaporožje, Dnjepar, Čerkasi, Smila i Pavlograd.

#BREAKING : Russian Strikes Hit Two Major Bridges in Kyiv; Transport Services DisruptedKyiv's key river crossings have been hit in overnight Russian strikes, with explosions reported across the Ukrainian capital. The attacks on the North and South bridges have disrupted transport and damaged critical infrastructure, leaving parts of the city facing water, power and heating outages. — upuknews (@upuknews1)November 17, 2026

Oglasio se Peskov

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da će Krimski most biti obnovljen nakon napada ukrajinskih oružanih snaga i poručio da nema sumnje da će biti "još bolji nego prije", prenosi agencija TASS pozivajući se na list "Izvestija".

"Biće predstavljen konkretan plan obnove. Zamenik premijera Marat Husnulin već je izvijestio predsjednika Vladimira Putina o situaciji. Biće određeni prioriteti i vremenski okvir za radove. Nema sumnje da će most biti obnovljen i da će biti još bolji nego ranije", rekao je Peskov.

On je takođe nagovijestio da bi, kako je naveo, "teroristički napad" na Krimski most mogao biti povezan sa predstojećim trilateralnim sastankom između SAD, Rusije i Kine, prenosi Skaj njuz.

"Svi će vidjeti posljedice po glavni vojni prelaz"

Povodom napada oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je zahvalio Službi bezbjednosti Ukrajine (SBU), jedinicama Odbrambenih snaga, ministru odbrane, vrhovnom komandantu Oružanih snaga, Generalštabu i domaćim proizvođačima oružja na, kako je naveo, "operaciji bez presedana kao odgovoru na ruske udare na ukrajinsku infrastrukturu".

"Danas svi mogu da vide posledice po glavni vojni prelaz sa ruske teritorije ka našem ukrajinskom Krimu. Ovo je rezultat sedme faze operacije koja je sprovođena nekoliko nedelja, a koju je razvila i koordinisala Služba bezbjednosti Ukrajine zajedno sa Generalštabom. Naši borci su postepeno uništavali sisteme protivvazdušne odbrane, radare, opremu za elektronsko ratovanje i druge ciljeve na putu ka konačnoj meti", rekao je on.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure.Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.”Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds.We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered.I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 17, 2026

On je dodao da su se u ključnoj fazi posebno istakli dronovi "paljanicja", koji su pogodili drumski dio mosta, dok su rakete "neptun", dronovi "ruta" i letjelice "FP-5" pogodili željeznički dio.

"Koristeći 'flamingo', naši ratnici su izveli precizno vođen udar, a komunikaciona veza je funkcionisala besprekorno do poslednjih sekundi", naveo je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je istakao i da je Kijev više puta nudio Moskvi korake ka deeskalaciji, ali da je svaki predlog naišao na odbijanje.

"Rusija svakodnevno gađa našu infrastrukturu, uključujući mostove u Zaporožju, Dnjepru, Kijevu i Odeskoj oblasti. Mi obnavljamo svoju infrastrukturu, ali istovremeno podsjećamo Rusiju da će se rat uvijek vratiti tamo odakle je i počeo. Odbrambene sposobnosti Ukrajine su snažne i takve će i ostati, a teror nad našim gradovima i ljudima nikada nećemo ostaviti bez odgovora", zaključio je Zelenski, zahvalivši pripadnicima SBU, obavještajnim službama i proizvođačima naoružanja.