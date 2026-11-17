Pjevačica Kaja Ostojić došla je na promociju Filipa Mitrovića, a naše kamere su imale prilike i da snime neobični stajling

Izvor: MONDO

Pjevač Filip Mitrović večeras organizuje promociju novog albuma pod nazivom "33", a Mondo ekipa je na licu mjesta zabilježila i ko je sve od kolega došao da mu pruži podršku.

Među prvima se na promociji pojavio Jovan Panić, bivši muž Marije Mikić i bivši partner odbojkašice Maje Ognjenović. Za njim je došla i pjevačica Angelina, ali najviše pažnje je izazvao dolazak Kaje Ostojić.

Pjevačica, koja je nedavno oblajhala obrve kao dio svog novog imidža, pokazala je večeras da se nije zaustavila na njima.

Ona je ponijela neobični stajling - sportski, sivi šorts koji je par brojeva veći, čizmice na štiklu, majicu preko koje je nosila grudnjak sa alkama, a onda je ispozirala za naše kamere.

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