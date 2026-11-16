Nova v. d. direktora Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u Zagrebu, Lidija Hrastić-Novak, potvrdila je da dio zaposlenih koji su učestvovali u događajima prije smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša i dalje radi sa pacijentima.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Nova vršiteljka dužnosti direktora Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru, Lidija Hrastić-Novak, potvrdila je danas da dio zaposlenih koji su učestvovali u događajima koji su prethodili smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša i dalje radi u bolnici. Najavila je analizu njihove radnopravne odgovornosti, nakon koje bi mogle uslijediti mjere protiv pojedinih zaposlenih.

Govorila je i o tvrdnjama da se u bolnici jastuci rutinski koriste prilikom sputavanja pacijenata, kašnjenju bivše direktorke sa pregledom snimka video-nadzora, kao i o nepravilnostima u postupanju osoblja.

Podsjetimo, Periš je preminuo 21. oktobra u toj bolnici, a zbog sumnje na teško ubistvo pod istragom su četvorica bolničkih tehničara.

"Neki zaposleni koji su učestvovali u događaju i dalje rade"

Na pitanje da li su se neki od desetak zaposlenih koji se pojavljuju na snimku vratili radu sa pacijentima, Hrastić-Novak je potvrdila da dio njih nije ni otišao na bolovanje.

"Neki od onih koji su učestvovali u cijelom događaju, u raznim fazama, jer se to odvijalo kroz dvije smjene, nisu ni otišli na bolovanje. Neki su i dalje radno aktivni, obavljali su svoja dežurstva i poslove", rekla je ona, prenosi N1hr, dodajući da su drugi otišli na bolovanje odmah nakon incidenta ili nekoliko dana kasnije.

Kada je riječ o mogućim novim otkazima, istakla je da se radna odgovornost ne utvrđuje preko noći i da je u toku detaljna provjera izvještaja sa pravnom službom, nakon čega će se odlučiti o mjerama.

Šta je sa odgovornošću ljekara?

Govoreći o odgovornosti ljekara, uključujući specijalizanta, dežurnu ljekarku i načelnicu odjeljenja, navela je da će nadležni organi utvrđivati eventualnu krivičnu odgovornost, dok će ona ocjenjivati povrede radnih obaveza.

Osvrćući se na preliminarne nalaze zdravstvene inspekcije, objasnila je da nisu sve nepravilnosti iste, gleda se da li je neko uopšte podneo izvještaj ili je on bio nepotpun, zbog čega će se postupanje svakog zaposlenog analizirati pojedinačno.

Pitali su je da li bi odmah pogledala snimak: "Pa pogledala bih"

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se na postupanje bivše direktorke Majde Grah, koja je snimak video-nadzora pregledala tek 4. novembra, iako je još 24. oktobra naložila njegovo čuvanje. Hrastić-Novak nije željela direktno da ocjenjuje rad prethodnice, navodeći da tada nije bila zaposlena u toj ustanovi.

Na ponovljeno pitanje novinara šta bi ona konkretno uradila u takvoj situaciji, odgovorila je da bi se u najkraćem roku lično angažovala.

"Dakle, pogledali biste zapis video-kamere?", upitali su je novinari.

"Pa pogledala bih", odgovorila je.

Priznala da je bivša direktorka zakasnila sa dopisom Ministarstvu

Hrastić-Novak je potvrdila da postoji zakonska obaveza obavještavanja policije i Ministarstva zdravlja u slučajevima sumnjivih i neočekivanih smrti, kao i da je došlo do kašnjenja u slanju dopisa Ministarstvu, uz napomenu da je njena prethodnica vjerovatno pokušavala da prikupi sve informacije od zaposlenih koji su otišli na bolovanje, ali da je prije toga sazvala i obavijestila Upravni odbor.

Da li je jastuk bio dio nepisanog protokola?

Povodom tvrdnji bivših zaposlenih i pacijenata da se jastuk redovno koristio pri sputavanju pacijenata kao dio nepisanog pravila, direktorka je poručila da će provjeriti sve protokole i promijeniti sve što nije u skladu sa propisima.

"Ako se koristio jastuk, kao što ste vi čuli i pročitali, tako sam i ja, da je služio ili služi da se osoba zaštiti od ugriza ili od pljuvačke, odnosno kapljičnog širenja, tada se sigurno ne vrši pritisak jastukom", rekla je ona, naglašavajući da time ne opravdava upotrebu jastuka jer, ako to nije pisana doktrina, ne smije da se radi.

Ne zna da li je pronađen bokser

Na pitanje da li je pronađen bokser koji se pominjao u javnosti u vezi sa ovim slučajem, kratko je odgovorila: "Ne bih znala". Dodala je i da trenutno nema pouzdanu informaciju da li bolnica ima specijalne zaštitne maske kroz koje pacijent može da diše umjesto jastuka, ali je najavila da će ih nabaviti u roku od dan ili dva ukoliko ih nema.

Želi razgovor sa policijom o intervencijama u bolnici

Prema njenim saznanjima, policija tokom spornog događaja nije intervenisala unutar bolnice jer je takvo njihovo pravilo kada dovode pacijente. Najavila je da će već ove nedelje zatražiti sastanak sa nadležnom policijskom upravom radi bolje saradnje u kriznim situacijama.

Na bolovanju između 10 i 12 odsto zaposlenih

Od ukupno oko 420 zaposlenih, na bolovanju je trenutno između 10 i 12 odsto njih, oko sedam ljekara i nešto manje od 40 medicinskih sestara i tehničara, dijelom i zbog akutnog stresa nakon tragedije. Uprkos tome, tvrdi da bolnica radi neometano, da je osoblju obezbijeđena psihološka pomoć, kao i da je od MUP-a zatražena zaštita za radnike koji su dobijali prijetnje.

Najavljeno zapošljavanje sestara i njegovatelja

Direktorka je najavila da će već ove nedelje biti raspisan konkurs za zapošljavanje 15 do 20 medicinskih sestara i oko 20 negovatelja, a razmatra se i prijem sedam ljekara. Bolnica je uvela trajnu 24-časovnu službu obezbjeđenja, planira osnivanje posebno obučenih timova za hitne intervencije sa izrazito uznemirenim pacijentima, kao i dodatne edukacije o humanom sputavanju i reanimaciji u saradnji sa Klinikom "Vrapče" i zagrebačkom Hitnom pomoći.

Nalaz unutrašnjeg nadzora neće biti objavljen

Potvrdila je da je unutrašnji nadzor završen i dostavljen Državnom tužilaštvu (DORH), zdravstvenoj inspekciji i nadležnoj komisiji, ali da o njegovom sadržaju nema ovlašćenja da govori u javnosti.

Govoreći o svjedočenjima bivših pacijenata o postupanju u bolnici, navela je da se svaka pritužba mora provjeriti, uz napomenu da osobe sa duševnim smetnjama mogu imati drugačiju percepciju postupanja prema njima. Na kraju je još jednom izrazila saučešće porodici Periš i poručila da joj je cilj da spriječi ponavljanje ovakvog događaja.