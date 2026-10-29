"Studentska lista" poslaće delegaciju u Moskvu, radi pregovora o novom ugovoru za gas i sankcijama prema NIS-u.

Izvor: RTS Oko/Youtube/printscreen

"Studentska lista poslaće delegacije u Moskvu nakon formiranja nove vlade kako bi razgovarale o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa republici, koji ističe 31. decembra, i sankcijama SAD prema NIS-u, izjavio je kandidat za narodnog poslanika Radomir Saičić za "NIN".

Saičić: Studentska lista će poslati delegaciju u Rusiju na pregovore o isporuci gasa Srbiji „Studentska lista“ poslaće delegacije u Moskvu nakon formiranja nove vlade kako bi razgovarale o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa republici, koji ističe 31. decembra, i sankcijama SAD prema NIS-u, izjavio je kandidat za narodnog poslanika Radomir Saičić za „NIN“.️ „U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije“, dodao je Saičić. — Sputnik Србијa (@rs_sputnik)October 29, 2026

"U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdijevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije“, poručio je Saičić.

Podsjetimo Saičić je objasnio stav "Studenste liste" po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.

"Kao što smo naveli u svom programu, Studentska lista ne zalaže se za uvođenje sankcija protiv Rusije. Problemi moraju da se rešavaju dijalogom, pregovorima i dogovorima, a ne sankcijama", zaključio je on.