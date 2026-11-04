Bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je da javnost i dalje ne zna da li je prilikom pomilovanja 49 osoba, koje je na kraju predsjedničkog mandata odobrio Aleksandar Vučić, poštovana zakonska procedura.

Izvor: RTS/PrintScreen

Ministarstvo pravde u tehničkom mandatu objavilo je spisak 49 osoba koje je Aleksandar Vučić pomilovao na kraju predsjedničkog mandata. Među njima su bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, osobe optužene i osuđene za korupciju, kao i oni koji su bili osumnjičeni za napade na učesnike studentskih protesta.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero rekla je za RTS da je sporno što javnost nije blagovremeno obaviještena o tome ko je pomilovan, ali i što nisu poznati razlozi za donošenje takvih odluka.

"Ustavno ovlašćenje predsjednika je da daje pomilovanja. Pomilovanje je akt milosti. Ali, da li je to urađeno po zakonu ili nije, mi ni danas ne znamo", istakla je Petrović Škero.

Petrović Škero ukazuje na, kako kaže, protivrječna saopštenja Ministarstva pravde, koje je najprije navelo da nije učestvovalo u postupku pomilovanja, a potom saopštilo da nije moglo ranije da objavi dok to ne uradi sud.

Istakla je da još uvijek ne znamo da li je procedura poštovana i donesena po zakonu ili nije.

"Ustavno ovlašćenje predsjednika je da daje pomilovanje. Pomilovanje je akt milosti", rekla je Vida Petrović Škero.

"Ne znamo da li je Ministarstvo napisalo svoj obrazloženi prijedlog predsjedniku države. Ne znamo da li je u svim slučajevima ili u nekim slučajevima sud davao mišljenje da postoje uslovi za pomilovanje", navela je Petrović Škero.

Kritikovala je i obrazloženje Ministarstva pravde da spisak nije mogao ranije da bude objavljen jer su odluke najprije morale da budu dostavljene sudovima i tužilaštvima.

"Očigledno je da je izvršna vlast doživjela sud kao svoj servis, kao svoju PR službu, što je nedopustivo", ocijenila je Petrović Škero.

Ističe da je posebno važno utvrditi da li je Ministarstvo pravde učestvovalo u propisanoj proceduri, a kako je rekla, moralo bi.

"Ukoliko zaista nisu učestvovali, onda je grubo kršena procedura i taj akt ne bi smio da proizvodi pravno dejstvo", naglasila je Petrović Škero.

Ukazala je da nema obrazloženja o pomilovanju i upitala je li građani znaju zašto je pomilovana osoba koja je sa trotoara pokupila mladu djevojku koja je zadobila velike povrede, a ne zna se i da li će imati posljedica zbog toga.

"Zašto je pomilovan ljekar koji je uzimao mito od roditelja koji očekuju svoje dijete. Da li je tu potrebno izvršiti pomilovanje. Da li je normalno vršiti pomilovanje sudije zbog pravljenja falsifikata i primanja mita", navela je.

Ističe da je pomilovanje vršeno po ličnostima sa sumnjom da li je poštovana procedura ili ne i da građani o tome ne znaju.

Petrović Škero: Ustavni sud bi morao da reaguje

Govoreći o mogućnosti osporavanja odluka o pomilovanju, Petrović Škero objašnjava da zakon ne predviđa pravo na žalbu, ali da se može postaviti pitanje zakonitosti postupka u kojem su odluke donesene.

Smatra da bi Ustavni sud trebalo da se oglasi i razmotri donošenje privremene mjere kojom bi bilo odloženo izvršenje odluka dok se ne utvrdi da li je u svakom pojedinačnom slučaju poštovana procedura.

"Mislim da bi u ovom trenutku Ustavni sud morao da reaguje. Bilo bi veoma nužno da donese privremenu mjeru da se odloži izvršenje dok se ne utvrdi za svaki slučaj pojedinačno da li je zloupotrijebljena procedura i razlog za donošenje ovakve odluke", rekla je Petrović Škero.

Ukazuje i da je pomilovanje prije pravosnažne presude moguće, ali da se takva mogućnost veoma rijetko koristi i da bi morali da postoje posebno opravdani razlozi.

Kao primjere navela je tešku bolest ili slučajeve političkog progona.

"Kada se neko pomiluje prije nego što presuda postane pravosnažna, to je onda zaista razlog milosti države prema nekome, kada postoje tako ozbiljni razlozi. Na primjer ako je neko jako teško bolestan", objasnila je Petrović Škero.

Politička ili pravna odluka

Petrović Škero upozorava i na pravne posljedice pomilovanja kojima se osobe oslobađaju krivičnog gonjenja, ukazujući da bi naknadno utvrđivanje nezakonitosti takvih odluka moglo da otvori složena pravna pitanja.

Naglašava da javnost mora da zna zbog čega su pomilovane osobe koje su bile optužene ili osuđene za teška krivična djela.

Na pitanje da li pomilovanja vidi kao političke ili pravne odluke, Petrović Škero odgovorila je da joj, imajući u vidu okolnosti u kojima su donesene, više liče na političke odluke.

"Meni liči kao politička odluka", zaključila je bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije.

(RTS/MONDO)