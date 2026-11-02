Postupak protiv uhapšenog načelnika UKP-a Marka Krička po prijavi studentkinje Nikoline Sinđelić za brutalnost na protestu ni poslije godinu dana nema epilog, niti je ona do danas saslušana.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/RTS/prinstcreen

Više od godinu dana nakon što je studentkinja Nikolina Sinđelić optužila Marka Krička za fizičko i psihičko maltretiranje tokom prošlogodišnjih protesta, postupak po njenoj krivičnoj prijavi još nije dobio epilog. Sinđelićeva za RTS kaže da nije saslušana, iako je tužilaštvu dostavila medicinsku dokumentaciju i izjave svjedoka. Marko Kričak je juče priveden zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27", a advokat Stefan Đorda kaže da bi VJT u Beogradu moglo da slučaj Nikoline Sinđelić podvede pod predmet koji je pokrenut jer je zloupotreba službenog položaja široko krivično djelo.

Ime Marka Krička, široj javnosti postalo je poznato prošle godine tokom studentkih protesta i svedočenja koja su uslijedila. Između ostalih, tada ga je studentkinja Nikolina Sinđelić javno optužila osim za brutalnost - i da joj je prijetio silovanjem, kada su nju i grupu drugih mladih ljudi nasilno priveli i odveli u garažu Vlade Srbije. Pokrenute su i krivične prijave s obje strane. Međutim, epiloga do danas nema.

Optužbe iz avgusta prošle godine zbog navodnih prijetnji silovanjem, Krička nisu udaljili iz policijskih struktura. Naprotiv, 30. decembra 2025. sa mesta komandanta Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata prelazi na funkciju načelnika UKP-a, jedne od najvažnijih organizacionih jedinica MUP-a.

Studentkinja Nikolina Sinđelić u medijima je iznijela optužbe na njegov račun, a potom su uslijedile i krivične prijave. Gotovo godinu i po dana poslije događaja, priču ponavlja za Javni servis.

"Ja sam se vraćala kući poslije protesta, narod se već razilazio bilo je oko 22 sata uveče. U jednom trenutku smo kolega, prijateljica i ja krenuli da silazimo niz Nemanjinu ulicu i u jednom trenutku je više lica samo krenuli na sve nas koji smo se nalazili na ulici da uvode u garažu Vlade Srbije. U jednom trenutku se pojavljuje Marko Kričak koji se direktno obraća meni, išao je baš prema meni i natjerao me je tada da sjednem na pod i počeo onako jako nepristojnim tonom da razgovara sa mnom, gdje me je nazivao pogrdnim imenima, prijetio mi je i šamarao me je i sa lijeve i sa desne strane lica. Nakon toga dok sam ležala na podu me je i drugi policijski služebnik Igor Žmirić šutirao od pozadi. Polomili su mi i telefon i kameru. I drugim studentima su lomili telefone, kartice sve što su mogli da nađu. Bilo je fizičkog nasilja prema još jednom studentu, koji je takođe sam izašao u javnost da priča o tome. On je doduše doživio mnogo veće nasilje nego ja", opisala je za RTS Nikolina to veče.

A eventualne kazne za veće ili manje nasilje, ako se to tako može okarakterisati, i dalje nema - a nema ni saslušanja po podnetim krivičnim prijava.

Nisam saslušana po svojoj prijavi, a Kričak je podnio prijavu protiv mene

Međutim, bilo je po onoj koju je upravo Kričak podnio protiv Nikoline Sinđelić zbog, kako se navodi, povrede časti i ugleda. Na prethodnim ročištima, kako kaže sagovornica, Kričak se nije pojavio.

"Godinu dana je prošlo ja nisam ni saslušana po svojoj krivičnoj prijavi, niko me nije zvao, jednostavno smatram da je tužiteljka Slavica Jokić Janković time načinila i disciplinski prekršaj, jer nije ni saslušala Marka Krička", navodi Nikolina.

Prijave obuhvataju osam pripadnika MUP-a zbog navodnog fizičkog i psihičkog maltretiranja u garaži Vlade Srbije. MUP je, na zahtjev Prvog osnovnog tužilaštva, odgovorio da snimci nadzornih kamera od 14. avgusta ne postoje, uz obrazloženje da se brišu poslije kratkog vremenskog perioda.

"Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je u formi službene bilješke, uzelo izjave od građana koji su bili prisutni kritičnom prilikom. Zatim je podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a Srbije 21. avgusta prošle godine. Navedeni organ dostavio je 01. oktobra prošle godine izvještaj kojem nisu bile obuhvaćene sve naložene radnje, te je postupajući javni tužilac uputio još jedan zahtjev za prikpljanje potrebnih obavještenja 17.oktobra 2025. Nakon upućenih urgencija, kompletan izvještaj Sektora unutrašnje kontrole dostavljen je 23. jula ove godine. U daljem toku postupka slijedi sprovođenje istrage protiv osumnjičenih", saopšteno je iz Tužilaštva.

Advokat Ćorda: Više tužilaštvo moglo bi da preuzme i ovaj predmet

Dok se čeka eventualno pokretanje u slučaju Nikoline Sinđelić, protiv Krička je od juče pokrenut postupak pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog zloupotrebe službenog položaja, a u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27".

"VJT ako bi htjelo da radi svoj posao bi moglo da preuzme i ovaj predmet i da ga prosto podvede pod ovaj predmet koji je pokrenulo s obzirom da je zloupotreba službenog položaja jedano široko krivično djelo koje se stavlja na teret i pod njega se mogu podvesti više radnji. Tako da ako VJT želi da uradi svoj posao u potpunosti, smatram da bi trebalo da razmotri i ove navode iz avgusta prošle godine", smatra advokat Stefan Đorda.

Nikolina Sinđelić tvrdi za RTS da je tužilaštvu dostavljena detaljna medicinska dokumentacija - psihijatrijsko vještačenje i ovjereni nalazi vještaka za sudsku medicinu kao i fotografije povreda koje su joj, navodno 14. avgusta prošle godine, nanijeli navedeni policijski službenici.

Pored toga, kako tvrdi, postoji i 10 izjava svjedoka o dešavanjima u Vladi Srbije poslije prošlogodišnjeg avgustovskog protesta.