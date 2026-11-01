Načelnicima policije Marku Kričku i Bošku Sekuloviću određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, zataškavanje dokaza i fizičko zlostavljanje građana.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen/Polovni automobili

Načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, potvrdio je za medije glavni tužilac beogradskog VJT-a Nenad Stefanović.

Informaciju o hapšenju Krička i Sekulovića najprije je objavio nedjeljnik Radar, navodeći da su uhapšeni u okviru istrage koja je pokrenuta na osnovu krivične prijave koju je podnio pomoćnik direktora policije Veselin Milić.

Protiv Krička je u prethodnom periodu podnijeto više krivičnih prijava. Njega i Sekulovića je nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić u krivičnoj prijavi označio kao odgovorne za svoj krivični progon.

U prijavi se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja, jer nadležnom tužilaštvu nijesu dostavili dokaze kojima su raspolagali u slučaju ubistva u restoranu „27“ na Senjaku.

Krivičnu prijavu protiv Marka Krička podnijela je i studentkinja Nikolina Sinđelić, optužujući ga da je u avgustu 2025. godine, nakon studentskog protesta u Beogradu, nju i još nekoliko građana priveo u garažu zgrade Vlade, gdje ih je fizički zlostavljao. Prema njenom svjedočenju, Kričak joj je udarao glavom o zid i prijetio da će je silovati pred svima.

Marko Kričak se na poziciji načelnika Uprave kriminalističke policije nalazi nešto duže od godinu dana. Na mjesto prvog čovjeka kriminalističke policije došao je sa pozicije komandanta Jedinice za zaštitu lica i objekata. Najviši predstavnici prethodne vlasti veoma pohvalno su govorili o Kričku i ulozi njegove jedinice tokom obezbjeđivanja protestnih okupljanja građana.

(Insajder/MONDO)