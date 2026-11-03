Aleksandar Vučić objavio je video na Instagramu u kom je predočio poruke koje navodno stižu domaćim biznismenima, navodeći da kriminalne grupe upadaju u firme i reketiraju ljude od Niša do Subotice.

Izvor: Instagram/avucic

Aleksandar Vučić, lider opozicije, oglasio se na zvaničnom Instagram profilu i pročitao prijetnje koje navodno stižu uspješnim ljudima. Prenosimo saopštenje u cjelosti:

"Poštovani građani, u Srbiji bukvalno caruje teror. Za ljude koji ne znaju, u toku je jedna od najodvratnijih akcija koja se ikada događala u Srbiji od 1945. godine. Naime, vračarski kriminalni klan, koji predstavlja jednu od grana crnogorskih kriminalnih klanova, šalje pretnje uspješnim ljudima širom Srbije, uglavnom privrednicima koji imaju novac”, započeo je Vučić.

U nastavku je pročitao poruke koje navodno stižu privrednicima:

"Dobro veče, ime neću pročitati, molim Vas javite se nama, drugovi sa Vračara, da popričamo normalno, a možemo i da ne pričamo uopšte, nego da ratujemo. Kada ovaj čovjek odgovara da ne zna ko su oni, oni mu saopštavaju: 'Slušaj pi**o ćacijevska, spremićeš milion eura ili ćeš biti zaklan'", nastavio je.

To je poruka koja na takav način kruži po cijeloj Srbiji. Upadaju u firme od Niša, Aranđelovca i Beograda, pa sve do Novog Sada i Subotice. Upadaju u beogradske restorane i reketiraju ljude, i to sve pod okriljem i zaštitom Studentske liste.

"Dođu i kažu: 'Mi smo pobjednici, mi smo Studentska lista', a onda ovi drugi govore: 'Ne, to nismo mi, to su neki kriminalci'", nastavlja Vučić.

"Upadaju u Direkciju policije i MUP, traže nezakonite stvari, a istovremeno zahtijevaju da ih policajci čuvaju. Čitavu policiju gubimo na čuvanje kontejnera zbog sjeckanja dokumenata, a nijedan isjeckan papir nisu pronašli", zaključio je on.

(MONDO)