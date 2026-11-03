Viši sud u Beogradu odredio pritvor Marku Kričku i Bošku Sekuloviću zbog zloupotrebe službenog položaja u vezi sa ubistvom u restoranu "27".

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen/Polovni automobili

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27".

Pritvor do 30 dana određen je M. K. i B. K. usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati postupak uticanjem na svjedoke, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu, prenosi agecnija Tačno.

Oni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je predložilo određivanje pritvora.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da su Marko Kričak i Boško Sekulović uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povrijedili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd V. M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu A. N. 12. maja ove godine u restoranu "27".

Pored toga, sumnja se da je M. K. 16. maja sa drugim, za sada N. N. policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N. L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

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Pogledajte 00:07 Hapšenje Načelnika SSK Boška Sekulovića Izvor: VJT/MUP Izvor: VJT/MUP

(MONDO)