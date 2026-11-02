Akademik Radomir Saičić sve češće se pominje kao mogući kandidat Studentske liste na predstojećim predsjedničkim izborima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednički izbori bi morali po zakonu da se održe najkasnije 27. decembra, a opšti je utisak da je akademik Radomir Saičić glavni kandidat Studentske liste za tu funkciju. Saičić se svojim nastupima pre i posle vanrednih parlamentarnih izbora istakao među ličnostima Studentskoj listi zbog čega ga i analitičari vide kao prvog favorita za predsednika.

Radomir Saičić je predstavnik tzv. nacionalne struje Studentske liste što nije krio u svojim izjavama tokom izborne kampanje i nakon pobjede na izborima. Međutim, istovremeno ističe da sve kandidate sa Studentske liste bez obzira na ideološke razlike povezuje "borba za istinu i pravdu".

Jedinstveni nastupi učinili su Saičića najprepoznatljivijim licem Studentske liste pa ga mnogi već smatraju kandidatom te političke organizacije na predstojećim predsedničkim izborima.

Saičić se ispred Studentske liste prvi obratio javnosti nakon pobjede na izborima što, takođe, može biti neka vrsta poruke pred predsjedničke izbore.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Surlić: Saičić je ozbiljan kandidat za predsjednika

Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka, smatra da je Saičić "ozbiljan kandidat za predsjedničke izbore".

"Sada, neću da zalazim u odluke Studentske liste, ali budući da se on istakao i u govorima i u nastupima, i da ima tu neku nacionalnu crtu sa kojom Studentska lista koketira duže, sigurno je jedan od mogućih kandidata za predsjedničke izbore", ocijenio je Surlić.

Desničar Glišić: Podržaćemo, ako bude probriselski kandidat, borićemo se protiv

Zanimljivo da Saičića kao predsjedničkog kandidata Studentske liste podržavaju i oni koji nisu dio tog pokreta, a manje više učestvuju na političkoj sceni. Jedan od njih je ekstremni desničar Vladan Glišić, lider pokreta Narodna mreža koji je rekao da bi Saičić kao predsjednik bio "nešto blisko" njihovim posmatranjima.

"Ako on bude kandidat za predsjednika, mislim da ima šanse da to bude dobitna kombinacija, i da će mnogi koji su za Studentsku listu glasali, a suverenistički su opredijeljeni, punim plućima glasati za tako nešto. U tom slučaju, i mi bismo razmišljali o tome kako se odnositi prema tome. Zavisi od toga kako će ove naše grupacije, koje međusobno pregovaraju o budućem organizovanju, reagovati na te izbore, da li ćemo mi imati nekog predsjedničkog kandidata, šta ćemo raditi - naveo je Glišić.

Kako je rekao, kandidovanje Saičića bi ih dovelo u "prilično blagonaklon stav prema toj priči".

"Ako bude neko ko je probriselski orijentisan, onda imamo sve razloge da se protiv njega borimo, jednako kako smo se borili protiv Aleksandra Vučića", poručio je Glišić.

Šta kaže Saičić?

Inače, Saičić je prethodnih dana dao niz intervjua na temu ciljeva Studentske liste i formiranja nove Vlade Srbije. Kako je naveo, o Vladi se svakako razmišlja.

"Njenom formiranju prethodiće verifikacija izborne volje i konstitutivna sjednica Skupštine, posle čega će u zakonskom roku biti formirana nova vlada. Cilj nam je svakako da ceo ovaj proces ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica, ali ovom poslu pristupamo u isto vrijeme odgovorno i bez brzopletosti. Zaista, između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti, neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju. Cijela Studentska lista ima zajedničke interese o kojima je već bilo riječi, vladavina prava, borba protiv korupcije, oslobađanje medija, ekonomski razvoj i još mnogo toga, tako da se tu ne očekuju trzavicem", rekao je Radomir Saičić.

Ko je Radomir Saičić?

Saičić je rođen 1961. u Beogradu, diplomirao je hemiju 1983. godine na na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, magistrirao na istom fakultetu 1987, a doktorirao 1991. na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je 1995. i 1996. godine na postdoktorskim studijama na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda, Nacionalnog centra za naučna istraživanja (Žif-sir-Ivet, Francuska).

U periodu 1984-1988. godine bio je asistent pripravnik na Prirodno-matematičkom fakultetu, od 1989. do 1993. asistent; od 1992. do 1997. docent na Hemijskom fakultetu. Od 1997. do 2002. bio je vanredni profesor, a od 2002. redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

"Šef Katedre za organsku hemiju od 1999. do 2003. Član Komisije za izradu strategije naučnog razvoja Hemijskog fakulteta od 10. decembra 2020. Predsjednik Etičke komisije od 12. jula 2021. Šef Katedre za organsku hemiju od 1. oktobra 2023. Bio je 2005. gostujući istraživač u Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja, Žif-sir-Ivet, Francuska", piše u biografiji.

Od novembra 2012. do novembra 2018. bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti (Odjeljenje hemijskih i bioloških nauka), a od novembra 2018. redovni je član Srpske akademije nauka i umjetnosti.

Od 1984. član je Srpskog hemijskog društva - Sekcija za organsku hemiju i Sekcija za medicinsku hemiju.

U junu 2025. potpisao je peticiju SANU za ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, "zbog urušavanja demokratskih, institucionalnih i društvenih temelja naše zemlje".

Vučić o predsjedničkim izborima: "Postoji mogućnost da nećemo izaći, u ovim uslovima nije realno"

Govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je prošle nedelje da postoji mogućnost da njegova stranka neće imati kandidata za predsjednika.

Vidi opis Da li je ovo kandidat Studentske liste za predsjednika Srbije? Analitičari ga vide kao favorita Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Tačno/JADRANKA ILIĆ Br. slika: 8 8 / 8

"Zanimljivo će izgledati, ako ih uopšte bude, ne znam kako da ih bude pod ovakvim uslovima. Kako da pozovemo telefonom bilo koga? Upašće batinaši i doći će da nas tuku, doći će da nam otimaju telefone i da nas hapse, sve zajedno, jer ne smije niko u zemlji Nobelovaca da kaže da je protiv njih na bilo koji način. I kako sad da ja tjeram ljude da idu pod takvim uslovima i da rade kampanju? Pa to nije moguće. Nisam rekao da neću, ali postoji opcija da nećemo izaći, jer u ovim uslovima nije realno", rekao je Aleksandar Vučić prošle nedelje.

(Blic/Mondo)