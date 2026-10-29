Saičić kaže da nova vlada treba da bude formirana brzo, ali odgovorno, uz izbor stručnih ljudi iz Studentske liste i saradnika.

Izvor: YouTube/NOVA S

Akademik Radomir Saičić, kandidat za poslanika na Studentskoj listi, rekao je da je cilj da proces oko formiranja nove vlade ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica, ali i da ovom poslu pristupaju istovremeno odgovorno i bez brzopletosti.

„Zaista, između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti, neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju“, rekao je Saičić u intervjuu za NIN.

Kako je naveo, „cijela Studentska lista ima zajedničke interese o kojima je već bilo riječi – vladavina prava, borba protiv korupcije, oslobađanje medija, ekonomski razvoj i još mnogo toga – tako da se tu ne očekuju trzavice“.

„U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdijevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije“, naveo je Saičić.

Najavio je da će biti „utvrđen i usvojen budžet za 2027. godinu, gdje će biti napravljen zaokret u trošenju sredstava, uz veću transparentnost“, kao i da će „u periodu od 100 dana biti preduzete mjere usmjerene ka dekriminalizaciji države, restrukturiranju i profesionalizaciji upravljanja“. „Institucionalne promjene na vrhu mafijaške hobotnice su prvi korak, preduslov za sve naredne. Zatim otvaranje ugovora za javnost“, istakao je Saičić.

Obećao je oduzimanje nezakonito stečene imovine, koja bi prije toga bila zamrznuta do okončanja procesa, za koje se nada „da će biti brzo rasvijetljeni, jer novac uvijek ostavlja trag“.