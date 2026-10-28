Radomir Saičić, kandidat "Studentske liste", odgovorio je na direktno pitanje o uvođenju sankcija Rusiji.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Studentska lista, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, ne planira da uvodi sankcije Moskvi, izjavio je za RIA Novosti kandidat Studentske liste profesor Radomir Saičić.

"Kao što smo naveli u svom programu, Studentska lista ne zalaže se za uvođenje sankcija protiv Rusije", objasnio je Saičić.

Prema jegovim riječima, Beograd je i sam prošao kroz restriktivne mjere i razumije da one ne rešavaju probleme.

"Problemi moraju da se rešavaju dijalogom, pregovorima i dogovorima, a ne sankcijama", zaključio je on.