Na 53 biračka mjesta u Srbiji danas se ponavlja glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na 53 biračka mjesta u Srbiji danas se ponavlja glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima zbog utvrđenih nepravilnosti i nemogućnosti utvrđivanja rezultata.

Biračka mjesta otvorena su u 7 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova. Pravo glasa na ponovljenom glasanju ima ukupno 24.438 građana.

Novi Pazar: Manja izlaznost nego 25. oktobra

Predsjednik biračkog odbora na biračkom mjestu broj 81 u Novom Pazaru, Veljko Radosavljević, izjavio je da glasanje protiče bez problema, ali da je izlaznost manja nego na izborima održanim 25. oktobra, prenosi agencija Tačno.

Prema njegovim riječima, do 9 časova glasalo je 47 od ukupno 1.838 upisanih birača.

„Na ovom biračkom mjestu nedostajao je kontrolni listić i zbog toga se ponavlja glasanje. Mislim da će ovakva atmosfera ostati do kraja i da će sve proteći u najboljem redu“, rekao je Radosavljević.

Biračko mjesto broj 81, koje se nalazi u Ulici Ruđera Boškovića, jedino je u Novom Pazaru na kojem se danas ponavlja glasanje.

Gradska izborna komisija ranije je saopštila da je glasanje poništeno zbog nestanka kontrolnog listića na putu od biračkog mjesta do prostorija komisije.

Vladičin Han: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme

U opštini Vladičin Han svih sedam biračkih mjesta na kojima se danas ponavlja glasanje otvoreno je na vrijeme.

Pravo glasa na ovim biračkim mjestima ima ukupno 788 građana.

Glasanje se ponavlja u sedam seoskih sredina: Kunovu, Balinovcu, Bogoševu, Dupljanu, Džepu, Jagnjilu i Repištu.

Zašto se ponavljaju izbori na 53 biračka mjesta?

Na ukupno 31 biračkom mjestu nije bilo moguće utvrditi rezultate glasanja održanog 25. oktobra, dok je na još 22 biračka mjesta glasanje poništeno.

Biračka mjesta na kojima rezultati nijesu mogli biti utvrđeni nalaze se u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Koceljevi, Kuli, Kuršumliji, Majdanpeku, Ćupriji, Subotici i Šidu.

Glasanje je poništeno na pojedinim biračkim mjestima u Aleksincu, Babušnici, Bačkoj Topoli, Zemunu, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Trsteniku i Ćupriji.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mjesta, u 20 časova.

Prema podacima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih 8.338 od ukupno 8.392 biračka mjesta, Studentska lista osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista Srpske napredne stranke dobila 38,97 odsto.

Konačni rezultati izbora biće utvrđeni nakon sprovođenja ponovljenog glasanja i okončanja svih propisanih izbornih postupaka.