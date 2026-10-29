Ponavljanje glasanja na 53 biračka mjesta može da pomjeri rokove za formiranje nove Skupštine i Vlade Srbije.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Republička izborna komisija (RIK) donijela je odluku da se glasanje na parlamentarnim izborima ponovi na ukupno 53 biračka mjesta širom Srbije, a građani će ponovo izaći na birališta u nedjelju, 1. novembra 2026. godine.

Prema odluci RIK-a, na 31 biračkom mjestu nije bilo moguće utvrditi rezultate glasanja, dok je na još 22 biračka mjesta glasanje poništeno rješenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija.

To znači da izborni proces još nije završen i da će konačni rezultati moći da budu utvrđeni tek nakon ponovljenog glasanja i okončanja postupaka zaštite izbornog prava.

Gdje će biti ponovljeno glasanje?

Zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultata, glasanje će biti ponovljeno u Aleksincu, Bačkoj Topoli, Bojniku, Vladičinom Hanu, Inđiji, Koceljevi, Kuli, Kuršumliji, Majdanpeku, Subotici, Ćupriji i Šidu.

Na još 22 biračka mjesta, na kojima je glasanje poništeno, građani će ponovo glasati u Aleksincu, Babušnici, Bačkoj Topoli, Zemunu, Kanjiži, Kruševcu, Kuršumliji, Loznici, Ljigu, Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi, Pirotu, Požarevcu, Prokuplju, Trsteniku i Ćupriji.

Šta ponavljanje izbora znači za formiranje nove Skupštine?

Ponavljanje glasanja znači da Republička izborna komisija još ne može da zaključi cjelokupan izborni postupak i proglasi konačne rezultate parlamentarnih izbora.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK donosi ukupni izvještaj o rezultatima izbora u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mjesta, odnosno od okončanja posljednjeg postupka zaštite izbornog prava koji može da utiče na rezultate.

Ako se ponovljeno glasanje na 53 biračka mjesta održi 1. novembra 2026. godine, rokovi za formiranje nove Skupštine računaće se od proglašenja konačnih rezultata, a ne neposredno od dana glasanja.

RIK je potvrdio datum ponavljanja izbora, dok Ustav Srbije predviđa da se prvo zasjedanje novog saziva Narodne skupštine održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Ukoliko ponovno glasanje bude održano 1. novembra, kako je predviđeno, a ne bude dodatnih prigovora, žalbi ili novih ponavljanja glasanja, konačni rezultati mogli bi da budu proglašeni tokom prve sedmice novembra.

U tom slučaju, konstitutivna sjednica novog saziva parlamenta mogla bi da bude održana tokom novembra ili početkom decembra, u zavisnosti od datuma proglašenja konačnih rezultata.

Važno je da ponavljanje glasanja ne znači automatski i ponavljanje parlamentarnih izbora u cijeloj Srbiji, već se građani ponovo izjašnjavaju samo na biračkim mjestima obuhvaćenim odlukom RIK-a.

Kada se formira nova Vlada?

Nakon potvrđivanja mandata najmanje dvije trećine narodnih poslanika, Narodna skupština smatra se konstituisanom.

Rok od 90 dana za izbor nove Vlade Srbije počinje tek kada se Narodna skupština konstituiše, a ne od dana održavanja ponovljenih izbora ili proglašenja konačnih rezultata.

Prema Ustavu Srbije, ukoliko parlament ne izabere Vladu u roku od 90 dana od dana konstituisanja, predsjednik Republike dužan je da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše nove parlamentarne izbore.

To znači da ponavljanje glasanja na 53 biračka mjesta može da odloži početak rokova za formiranje nove Vlade, ali ne znači da će se na njen izbor čekati svih 90 dana

(MONDO)