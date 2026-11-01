Danas je druga godišnjica tragedije u Novom Sadu kada je 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice 1. novembra 2024. godine.

Izvor: MONDO/Mihajlo Mitrović

Danas se navršavaju dvije godine od tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice Željezničke stanice život izgubilo 16 osoba. Tim povodom, u 11.52 časova biće održan komemorativni skup u znak sjećanja na stradale.

Građani će se okupiti na tri lokacije – kod Medicinskog fakulteta, u Limanskom parku i na prilazu Duginom mostu. Odatle će krenuti u tri kolone prema Željezničkoj stanici, gdje će biti održan pomen žrtvama tragedije.

Okupljanje je planirano za 9.30 časova, dok je polazak kolona predviđen za 10 časova. Komemoracija će početi u 11.52, u vrijeme kada se prije dvije godine dogodila nesreća.

Kako je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu?

Nadstrešnica zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu srušila se u petak, 1. novembra 2024. godine, u 11.52 časova, usmrtivši 16 osoba.

Tragedija je izazvala talas masovnih protesta širom Srbije. Organizacija „Studenti u blokadi“ zatražila je utvrđivanje odgovornosti za nesreću, kao i objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu.

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