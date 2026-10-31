Javno tužilaštvo za organizovani kriminal istražuje odlive sredstava iz Alta banke prema inostranstvu, nakon krivične prijave NBS.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je, povodom objava u medijima i na društvenim mrežama o odlivima sredstava sa računa jedne banke prema inostranstvu, još 27. oktobra 2026. godine Narodnoj banci Srbije uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja i podataka o svim izvršenim transakcijama prema inostranstvu u periodu od 27. septembra do dana dostavljanja izvještaja, saopštilo je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

„Po ovom zahtjevu Narodna banka Srbije je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal 30. oktobra 2026. godine dostavila podatke kojima raspolaže u kvartalnim izvještajima, do 20. septembra 2026. godine, dok će izvještaj za traženi period, kako su naveli iz Narodne banke Srbije, biti moguće dostaviti poslije 4. novembra 2026. godine. Takođe, 29. oktobra 2026. godine Narodnoj banci Srbije upućen je novi zahtjev za prikupljanje podataka koji se odnosio na konverziju i odlive novčanih sredstava sa računa 'Alta banke' a.d. Beograd prema inostranstvu“, saopšteno je iz JTOK-a.

Dodaju da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal 30. oktobra 2026. godine Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, dostavilo zahtjev za provjeru poslovanja „Alta banke“ a.d. Beograd, kao i odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije, u vezi sa eventualnim odlivima sa računa „Alta banke“ a.d. Beograd i transferima novčanih sredstava u inostranstvo.

NBS podnijela krvičnu prijavu protiv Alta banke

„Danas je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal mejlom dostavljena krivična prijava Narodne banke Srbije protiv pravnog lica 'Alta banke' a.d. Beograd i više odgovornih lica ove banke. Od MUP-a RS, SBPOK-a, zahtijevano je hitno postupanje i provjera cjelokupnog poslovanja ove banke i svih okolnosti koje su dovele do oduzimanja dozvole za rad“, ističe se u saopštenju JTOK-a.

(Kurir/MONDO)