Nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci u Beogradu, oglasila se i Alta banka iz Sjeverne Makedonije, sa sjedištem u Bitolju.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

ALTA banka AD Bitola objavila je danas, nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci u Srbiji, da je ta banka u Sjevernoj Makedoniji likvidna i da nastavlja sa redovnim i nesmetanim poslovanjem.

"Sve ekspoziture i bankomati funkcionišu normalno, a klijenti imaju nesmetan pristup svojim sredstvima. Građani mogu slobodno da raspolažu svojim depozitima, podižu gotovinu i obavljaju sve bankarske transakcije, u skladu sa uobičajenim uslovima poslovanja. Uvjeravamo naše klijente da Banka nastavlja sa redovnim poslovanjem i ispunjavanjem svojih obaveza. Njihova sredstva su im dostupna i ne postoje ograničenja u korišćenju bankarskih usluga, osim onih koja važe u okviru uobičajenih uslova poslovanja", navodi ALTA banka AD Bitola u objavi na Fejsbuku.

Ističe da događaji povezani sa bankom u Srbiji ne podrazumijevaju automatski promjenu finansijskog stanja ili pravnog statusa ALTA banke AD Bitola.

"ALTA banka AD Bitola je samostalno pravno lice, registrovano u Severnoj Makedoniji, koje posluje u skladu sa domaćim zakonskim propisima i pod neposrednim nadzorom Narodne banke Sjeverne Makedonije. Banka raspolaže sopstvenim kapitalom, sredstvima i obavezama", navode iz banke.

Poručuju da ostaju posvećeni zaštiti interesa svojih klijenata, finansijskoj stabilnosti i očuvanju povjerenja.

Vidi opis Oglasila se Alta banka iz Sjeverne Makedonije: "Novac vam je dostupan, nema ograničenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 10 10 / 10

"Dodatno naglašavamo da se okolnosti u Republici Sjevernoj Makedoniji suštinski razlikuju od onih u Srbiji. ALTA banka AD Bitola nije predmet političkih pritisaka i obračuna kakvi su obilježili dešavanja u Srbiji. Banka posluje na osnovu profesionalnih, poslovnih i regulatornih principa", piše u objavi na Fejsbuku.

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mjere, a u cilju zaštite deponenata i drugih povjerilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Kako je navedeno, štediše ove banke biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaviještene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.

Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rješenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da je finansijski sektor Srbije siguran, likvidan i dobro kapitalizovan navodeći da je odluka NBS u vezi sa Alta bankom doneta kako bi se zaštitili klijenti i očuvalo poverenje građana u finansijski sistem Srbije, kao i da taj pojedinačni slučaj neće uticati na poslovanje ostalih banaka u zemlji.