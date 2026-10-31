M. O. (61) iz Zemuna teško je povrijeđen kada mu je komšija P. G. zario sečivo u grudi. Krvavom obračunu prethodio je incident u saobraćaju u kom je osumnjičeni napao njegovu ćerku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Krvavi obračun u Zemunu u kom je M. O. (61) zadobio teške tjelesne povrede kada mu je komšija P. G. zario sječivo u grudi, počeo je bizarnim incidentom u saobraćaju.

Kako mediji saznaju, sukobu je prethodio haos na ulici u kom su učestvovali osumnjičeni P. G. i ćerka oštećenog M. O. Prema informacijama medija, P. G. je djevojci bijesno lupao po staklu automobila. Uplašena i potresena, ona je odmah otišla kući i sve ispričala ocu.

Bijesan zbog onoga što mu je ćerka doživjela, M. O. je, kako nezvanično saznaju mediji, zgrabio pajser i otišao pravo na vrata komšije P. G. da raščiste račune.

Tamo je istog trenutka izbila žestoka svađa, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Usred opšteg meteža, kako se sumnja, P. G. je dohvatio oštri predmet i zario ga M. O. pravo u predelu grudnog koša, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu.

Nakon jezivog napada, policajci iz PS Zemun - PI Batajnica munjevito su reagovali i po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili osumnjičenog P. G.

Povrijeđeni M. O. je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Kako je zvanično saopštilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, osumnjičeni P. G. je saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Teška tjelesna povreda iz člana 121. Krivičnog zakonika. Pred tužiocem se branio tvrdnjom da nije kriv i hladnokrvno negirao izvršenje krivičnog djela.

Javni tužilac je nakon saslušanja podnio predlog nadležnom sudu da se P. G. odredi pritvor, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke i ometa dalji tok istrage.

(Telegraf/MONDO)