U padu vojnog helikoptera misije EUFOR kod Brčkog poginula su četiri člana posade, dok je njih 11 povrijeđeno.

Izvor: X/Lukai1861

Pojavio se novi snimak nesreće helikoptera CH-47 Činuk, kod Brčkog, u kojoj su stradali pripadnici italijanskih oružanih snaga angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

Na snimku se vidi trenutak pada koji je zabilježen iz neposredne blizine.

Prema dosadašnjim informacijama, u nesreći je život izgubilo četvoro pripadnika posade, dok je još 11 osoba povrijeđeno, nakon što je jedna od prvobitno povrijeđenih osoba preminula u bolnici.

Na snimku se vidi da je helikopter prije pada letio na maloj visini, a potom se nekoliko puta okrenuo u vazduhu. Ipak, samo na osnovu snimka nije moguće pouzdano utvrditi šta je dovelo do nesreće.

#Bosnia | #BREAKING: New video of the crash of Italian CH-47 Chinook helicopter operating with EUFOR’s Operation Althea near Gorice, in the Brčko District.#Bosnia #EUFOR #Brčko #BiH #Srpska #Helicopter #HelicopterCrash #MilitaryNews #Defence #NATO @Defense785 @Defense_Talks https://t.co/yI8CH5YzUd — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861)October 29, 2026

Helikopter se srušio danas oko 16 sati, tokom rutinske operacije na području Brčkog, saopštio je EUFOR. U nesreći su svi stradali i povrijeđeni bili italijanski državljani. Tri osobe poginule su na mjestu nesreće, dok je jedna kasnije podlegla povredama u bolnici, piše Avaz.

Iz EUFOR-a su potvrdili da je pokrenuta detaljna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci pada helikoptera.