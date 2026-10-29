Tri osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno kada se vojni helikopter EUFOR-a srušio tokom rutinske operacije u mjestu Gorice kod Brčkog.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

U padu vojnog helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog poginule su tri osobe, dok je 12 povrijeđeno.

Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović potvrdio je da je jedna povrijeđena osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

Na mjesto nesreće odmah su izašli pripadnici Policije Brčko distrikta, vatrogasne jedinice i ekipe Hitne pomoći, a šire područje je blokirano i obezbijeđeno. Očekuje se da se policija uskoro zvanično obrati javnosti.

Iz EUFOR-a su potvrdili da se njihova letelica srušila tokom rutinske operacije, precizirajući da u nesreći nema povrijeđenih civila, niti je pričinjena šteta na civilnoj infrastrukturi, imovini i vozilima, prenosi Klix.

"EUFOR sprovodi potpunu i temeljnu istragu o incidentu i objaviće više informacija kada se utvrde činjenice i kada to bude prikladno", saopšteno je iz misije, uz apel građanima da izbjegavaju dezinformacije i prate isključivo zvanične kanale.