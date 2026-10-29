U nesreći vojnog helikoptera EUFOR-a kod Brčkog poginule su tri osobe, dok je 12 povrijeđeno. Istraga je u toku.

Izvor: BN Televizija Youtube printscreen

Sve tri osobe koje su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog, kao i svih 12 povrijeđenih, italijanski su državljani.

Vojna ljetelica se srušila tokom rutinske operacije i u potpunosti je uništena. Na mjesto pada odmah su upućeni pripadnici Policije Brčko distrikta, vatrogasne jedinice i ekipe Hitne pomoći, a šire područje nesreće odmah je blokirano i obezbijeđeno.

Povrijeđeni su zbrinuti u JZU "Zdravstveni centar Brčko“, gdje je kompletno medicinsko osoblje podignuto sa pripravnosti. Prema riječima direktora ustanove Jasmina Mehanovića, jedna osoba je životno ugrožena i u kritičnom stanju, te se očekuje njen hitan prevoz u UKC Tuzla, dok će i ostali teže povrijeđeni biti upućeni na dalje liječenje u druge medicinske centre.

Iz komande EUFOR-a potvrdili su da se dogodila nesreća sa njihovom letjelicom i naglasili da su svi stradali pripadnici misije, među lokalnim civilnim stanovništvom nema poginulih ni povrijeđenih, niti je pričinjena šteta na imovini, kućama i vozilima.

U toku je temeljna istraga o uzrocima pada letjelice, a EUFOR je uputio apel javnosti da se ne šire dezinformacije već da se prate isključivo zvanična saopštenja nadležnih organa.