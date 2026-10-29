Objave o misterioznim maskiranim osobama u blizini škole kod Niša uznemirile su djecu i roditelje, a policija proverava navode.

Izvor: Drustvene mreze

Objava na društvenim mrežama o navodnoj pojavi misterioznih osoba u odorama časnih sestara, sa bijelim maskama i krvavim ustima, u blizini Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“ u Pasi Poljani kod Niša, uznemirila je roditelje, učenike i zaposlene u toj ustanovi. Prema navodima iz objave, jedna od maskiranih osoba navodno je nosila i nož.

Roditelji tvrde da su se učenici petog razreda veoma uplašili, dok iz škole poručuju da je policija obaviještena i da se slučaj provjerava. Kako navode, za sada nema potvrde da su osobe zaista viđene u odjeći opisanoj na društvenim mrežama, te apeluju da nema mjesta panici.

Još nije poznato da li je riječ o izazovu sa društvenih mreža poznatom kao „Groke“, u okviru kojeg se mladi maskiraju u časne sestre u kostimima nalik onima iz horor filmova, neslanoj šali ili nečem drugom.

U Policijskoj upravi u Nišu potvrđeno je za „Blic“ da je prijavljeno uznemirenje građana i djece, te da policija preduzima mjere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Majka jednog od učenika, J. M. M., oglasila se u grupi za roditelje na Fejsbuku, upozoravajući na dio u blizini napuštene kuće preko puta škole, kao i na put u oba smjera.

„Nisam želela da ćutim, zamolila bih sve roditelje dece koja idu u školu „Kralj Petar Prvi“ u Pasi Poljani, da obrate pažnju na deo kod napuštene kuće odmah preko puta škole i puta ka obe strane. Pojavile su se tri osobe maskirane kao na slici, juče su plašili decu, a i danas za vreme nastave i za vreme malog odmora. Obično oko 17 časova, zato je potrebno neko ko brzo trči, da uhvati bar jednog od njih. Da ga zadrži dok ne pozove policiju“, napisala je ona.

U objavi je dodala da su djeca, prema njenim riječima, „istraumirana, pod stresom“.

"Sa nožem u ruci, krvavih ustiju i brade"

„To je veoma opasno za njihovo psihofizičko stanje, posljedice mogu biti veoma dugotrajne. Škola je obećala da će obavijestiti školskog policajca. Detaljno su ih opisali - sa velikim nožem u ruci, krvavih usta i brade. Ni malo nije smiješno. Ako je to nečija bolesna šala, moraće pod hitno da se zaustavi“, navela je J. M. M. u objavi.

Uz objavu na Fejsbuku podijelila je i fotografiju osobe u kostimu časne sestre. Kako je pojasnila, fotografija je nastala u drugom gradu, a napravila ju je njena prijateljica.

U razgovoru za „Blic“, J. M. M. ispričala je da su roditelji juče dobili poziv iz škole da dođu po svoju djecu jer su, kako je navela, bila „istraumirana“.

Djeca prestravljena

„Nijesu smjeli kući da idu. Razredna kaže, nemojte djeci da dajete svašta da gledaju jer plaše jedni druge. Prethodne večeri su isto uplašili djecu kada su pošla kući, popeli se na balkon stare kuće. Djeca su jedva uspjela da pobjegnu do prvih zgrada gdje su sreli neke od roditelja. Veoma su potreseni, neka djeca odbijaju da idu u školu iz straha. Cijelo odjeljenje petog razreda se dosta uplašilo, a moje dijete raspametilo od straha, vidjelo ih je u mraku na putu gdje treba da prođe ka kući. Sada moramo da čekamo djecu, da ih pratimo“, objašnjava J. M. M. za „Blic“.

Ona navodi i da je čula da je jedna osoba pojurila dječaka, ali da je on uspio da pobjegne u školu.

„Čučne jedan pored te napuštene kuće i gleda ka školi. Ili stane na balkon i ne pomjera se. Stanu na taj putić i samo gledaju u djecu. Bolesno. Jednog dječaka je jedan od njih jurio, dok nije utrčalo dijete u školu“, ispričala je J. M. M. za „Blic“.

Direktorka škole: Nema panike

Jelena Đorđević, direktorka Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“ u Nišu, čija je ispostava škola u Pasi Poljani, kazala je da je slučaj odmah prijavljen policiji i poručila da nema razloga za paniku.

„Juče smo dobili tu informaciju, meni su od jutros u školi i školski policajac i policajci. Na osnovu svega što smo do sada ispitali zaista nema potrebe za ikakvom panikom - niti je iko video nešto tako uniformisano, da kažem, niti imamo dokaza za to, tako da su deca verovatno gledajući na TikToku šta se dešava, između sebe podigli paniku. Sada sam razgovarala sa roditeljima učenika koji su iz petog razreda, oni su se uplašili zato što su videli nekog u crnom da se popeo na jedan objekat koji je napušten, ali ne tako uniformisan, kao što ide ovaj izazov na TikToku“, objasnila je Đorđević.

Ona je navela da je policija uključena u provjeru slučaja, da je nadzor u školi pojačan i da će bezbjednost biti pod kontrolom i tokom večeri.

Prema njenim riječima, učenici međusobno razgovaraju o navodnom događaju i često pogledaju kroz prozore ili prema vratima, očekujući da bi se nešto moglo pojaviti. Ipak, direktorka tvrdi da nema panike, plača ni vrištanja i da se nastava odvija uobičajeno. Istakla je i da do sada nije potvrđeno prisustvo osoba koje odgovaraju opisu sa društvenih mreža.

„Dežurstvo je pojačano, apsolutno niko ništa nije video što ukazuje na ovo što se plasira preko društvenih mreža. Škola je pokrivena video nadzorom, do škole niko nije prilazio niti na našim kamerama imamo zabeleženu takvu pojavu. Ne mogu da vam kažem da je ono što je objavljeno na mrežama potkrepljeno bilo kakvim dokazima. Na putu od škole do njihovih kuća takođe, nikakva precizna informacija, nikakva jasna slika, niko od roditelja nije pozvao policiju da javi da li je van škole neko dete da je videlo nešto. Dakle nemamo prijavu policiji ni van škole na putu do kuće“, navela je direktorka.

Đorđević je dodala da se okolnosti događaja i dalje provjeravaju, te da je kontaktirana i majka koja je objavila upozorenje na društvenim mrežama. Policija je, kako je navela, obišla i napušteni objekat u kojem je, prema tvrdnjama, viđen muškarac obučen u crno.

"Škola je bezbjedna"

Direktorka je dodala da roditelji uglavnom čekaju djecu nakon završetka nastave, bez obzira na to da li je riječ o učenicima nižih ili viših razreda, te da put kojim prolaze do kuće nikada nije bez prolaznika.

„Odgovorno tvrdim da je škola bezbjedna u svakom smislu što se tiče nastave, da nastavni proces se normalno realizuje, svi nastavnici su na svojim radnim mjestima, djeca nisu u učionici u panici, rade ono što je po planu i programu, dežurstvo je apsolutno na nivou“, istakla je direktorka Đorđević.

(Blic/Mondo)

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You said: Ministarstvo javne uprave (MJU) još čeka da premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) predloži povjerenika koji će vršiti funkciju predsjednika Opštine Mojkovac, nakon čega će taj resor pripremiti predlog odluke o njegovom imenovanju. Televizija Vijesti objavila je 12. oktobra da je MJU zatražio od Vlade da odredi povjerenika za Mojkovac, jer je prvom čovjeku te opštine Vesku Deliću (Nova srpska demokratija) prestao mandat zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na uslovnu kaznu zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. “Skupština opštine (SO) Mojkovac nije izabrala predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnom, usljed činjenice da je prethodnom prestao mandat po sili zakona. U tom smislu, stekli su se uslovi da Vlada imenuje povjerenika koji će vršiti poslove predsjednika opštine do njegovog izbora u skladu sa Zakonom (o lokalnoj samoupravi)”, rekli su juče “Vijestima” iz resora kojim upravlja Maraš Dukaj (Albanski forum). Stoga je, kako navode, MJU uputio zahtjev premijeru za predlaganje povjerenika. “Nakon što dobijemo odgovor, MJU će bez odgađanja pripremiti predlog odluke o imenovanju povjerenika u Opštini Mojkovac”, poručili su iz Ministarstva odgovarajući na upit redakcije kad će sjeverna opština dobiti povjerenika. Iz Vlade juče nijesu odgovorili listu kad će ga premijer predložiti. Šef SO Mojkovac Marko Janketić (Demokrate) kazao je juče “Vijestima” da će, dok se čeka na odluku Vlade, lokalni parlament postupati “odgovorno, u okviru zakonskih ovlašćenja”. Upitan kako lokalna vlast funkcioniše u trenutnim okolnostima, on nije direktno odgovorio, već je podsjetio da je Skupština u septembru započela sjednicu, na čijem je dnevnom redu i pitanje konstatovanja prestanka mandata Deliću. “Mi ćemo sigurno tu sjednicu završiti u zakonskom roku i postupiti u skladu sa zakonom - kako u ovom, tako i u svakom drugom slučaju”, istakao je Janketić. Sjednica SO Mojkovac koja nije završena, otvorena je 14. septembra. Zasjedanja nije bilo zbog nedostatka kvoruma, tj. zato što u skupštinsku salu nijesu došli odbornici mojkovačke vlasti, koju predvodi Delićeva Nova srpska demokratija (NSD). Rok da se ta sjednica završi je tri mjeseca - odnosno do 14. decembra. Odgovarajući na pitanje da li Delić i dalje potpisuje odluke i kako se u praksi odvija rad SO, Janketić je saopštio da “ne bi iznosio tvrdnje bez uvida u kompletnu dokumentaciju kad su u pitanju odluke i drugi akti”. Imenovanje povjerenika umjesto Delića ne znači uvođenje prinudne uprave, jer povjerenik privremeno preuzima ovlašćenja predsjednika opštine do izbora novog, dok prinudna uprava predviđa imenovanje odbora povjerenika koji obavlja poslove SO.Delić je nedavno podnio ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, tražeći preispitivanje pravosnažnih presuda kojima je osuđen za zloupotrebu službenog položaja. Apelacioni sud saopštio je krajem jula da je potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Delić proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. On je kriv jer je 2022. godine postavio načelnike Komunalne policije i Službe zaštite i spasavanja u Mojkovcu bez (prethodno) raspisanog konkursa i iako je znao da ne ispunjavaju zakonske uslove za te pozicije. Ministarstvo je u avgustu ocijenilo da je pravosnažnošću uslovne osude za zloupotrebu službenog položaja Deliću mandat prestao po sili zakona, zbog čega je Skupštini opštine Mojkovac preporučilo da to u što kraćem roku i formalno konstatuje. Dukajev resor preporučio je SO Mojkovac da, nakon pribavljanja presude i utvrđivanja datuma pravosnažnosti, donese akt kojim se konstatuje prestanak Delićevog mandata, obezbijedi da funkciju predsjednika privremeno obavlja potpredsjednik kojeg odredi SO i izabere novog čelnika opštine najkasnije 30 dana od pravosnažnosti presude. Presuda je pravosnažna od 12. juna. Zakonom o lokalnoj samoupravi (član 65) propisano je da čelniku opštine mandat prestaje po sili zakona kad je, između ostalog, pravosnažnom presudom osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije. Ministarstvo je u nalazu upravnog nadzora koji je objavilo 22. avgusta obrazložilo da smatra da Delićeva pravosnažna osuda - iako mu nije izrečena bezuslovna kazna - predstavlja osnov za prestanak mandata, jer protivpravnost krivičnog djela za koje je osuđen proizlazi “upravo iz zloupotrebe službenih ovlašćenja koja su učiniocu povjerena radi vršenja javne funkcije”. “Stoga se radi o krivičnom djelu koje je neposredno povezano s vršenjem funkcije predsjednika opštine i koje, zbog svoje prirode, može predstavljati osnov za zaključak da je nosilac funkcije postao nedostojan njenog daljeg obavljanja”, piše u nalazu koji su objavile “Vijesti”. Delić je nakon presude poručio da mu je savjest čista, a poslije nalaza MJU - da je taj dokument pravno neutemeljen i par ekselans politički, dodajući da taj resor želi da preuzme nadležnosti sudstva. Delićev advokat Artan Kurti poručio je krajem avgusta da ne stoji argumentacija MJU da djelo za koje je osuđen prvi čovjek Mojkovca, dovodi u pitanje njegov integritet. Kurti je tada kazao da je Krivičnim zakonikom propisano da pravne posljedice osude ne mogu nastupiti kad je izrečena uslovna osuda, već samo kazna zatvora. Delić, sudeći prema svojim i objavama Opštine Mojkovac na društvenim mrežama, dužnost obavlja nesmetano. On je 16. oktobra potpisao ugovore o sufinansiranju programa rada za 2026. godinu s dijelom predstavnika sportskih klubova kojima su odobrena sredstva. Opština Mojkovac je za ovu namjenu, kako je navedeno, opredijelila ukupno 50.000 eura. Ta sredstva su, nakon sprovedenog javnog konkursa i vrednovanja prijava, raspoređena za 13 sportskih klubova s teritorije opštine. Delić je 3. oktobra dočekao ministra urbanizma Slavena Radunovića (NSD), koji je boravio u radnoj posjeti Opštini Mojkovac, tokom koje je istaknut značaj projekta reinterpretacije srednjovjekovnog grada i tvrđave Brskovo iz XIII vijeka. Na Delićevom profilu na društvenoj mreži “Fejsbuk” navodi se da je predsjednik Opštine Mojkovac istakao da realizacija ovog projekta predstavlja značajnu priliku za turističku valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj Mojkovca i sjevera Crne Gore. Delić je, kako se navodi, u ime Opštine i njenih građana, zahvalio Radunoviću na radnoj posjeti i zalaganju da projekat Brskovo bude dio kapitalnog budžeta. -PROMENI TEKST I OSTAVI CITIRANJA ChatGPT said: Writing MJU čeka Spajićev predlog za imenovanje povjerenika u Mojkovcu Ministarstvo javne uprave (MJU) još nije dobilo predlog premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) za imenovanje povjerenika koji bi privremeno obavljao funkciju predsjednika Opštine Mojkovac. Nakon što premijer predloži kandidata, Ministarstvo će pripremiti predlog odluke o njegovom imenovanju. Televizija Vijesti objavila je 12. oktobra da je MJU od Vlade zatražio imenovanje povjerenika za Mojkovac, nakon što je dosadašnjem predsjedniku opštine Vesku Deliću (Nova srpska demokratija) mandat prestao po sili zakona zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na uslovnu kaznu zatvora za zloupotrebu službenog položaja. Iz Ministarstva, kojim rukovodi Maraš Dukaj (Albanski forum), juče su za „Vijesti“ objasnili da su ispunjeni zakonski uslovi za imenovanje povjerenika, jer Skupština opštine (SO) Mojkovac nije izabrala novog predsjednika u roku od 30 dana od prestanka mandata prethodnom. „Skupština opštine (SO) Mojkovac nije izabrala predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnom, usljed činjenice da je prethodnom prestao mandat po sili zakona. U tom smislu, stekli su se uslovi da Vlada imenuje povjerenika koji će vršiti poslove predsjednika opštine do njegovog izbora u skladu sa Zakonom (o lokalnoj samoupravi)“, saopštili su iz MJU. Kako su naveli, Ministarstvo je premijeru uputilo zahtjev da predloži osobu koja će privremeno preuzeti tu funkciju. „Nakon što dobijemo odgovor, MJU će bez odgađanja pripremiti predlog odluke o imenovanju povjerenika u Opštini Mojkovac“, poručili su iz tog resora, odgovarajući na pitanje kada bi Mojkovac mogao dobiti povjerenika. Iz Vlade juče nijesu odgovorili „Vijestima“ kada bi Spajić mogao dostaviti predlog. Predsjednik SO Mojkovac Marko Janketić (Demokrate) kazao je da će lokalni parlament, dok se čeka odluka Vlade, postupati odgovorno i u granicama zakonom utvrđenih nadležnosti. Govoreći o funkcionisanju lokalne vlasti u aktuelnim okolnostima, Janketić nije neposredno odgovorio na pitanje, već je podsjetio da je sjednica SO, započeta u septembru, obuhvatala i pitanje konstatovanja prestanka Delićevog mandata. „Mi ćemo sigurno tu sjednicu završiti u zakonskom roku i postupiti u skladu sa zakonom - kako u ovom, tako i u svakom drugom slučaju“, kazao je Janketić. Sjednica SO Mojkovac počela je 14. septembra, ali do njenog nastavka nije došlo zbog nedostatka kvoruma. Odbornici vladajuće većine, koju predvodi Delićeva Nova srpska demokratija (NSD), nijesu se pojavili u skupštinskoj sali. Rok za završetak sjednice ističe 14. decembra, odnosno tri mjeseca od njenog otvaranja. Na pitanje da li Delić i dalje potpisuje odluke i kako se u praksi odvija rad lokalnog parlamenta, Janketić je odgovorio da ne želi iznositi tvrdnje bez uvida u cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na odluke i druge akte. Imenovanje povjerenika ne podrazumijeva uvođenje prinudne uprave. Povjerenik bi privremeno obavljao poslove predsjednika opštine do izbora novog čelnika, dok prinudna uprava podrazumijeva imenovanje odbora povjerenika koji preuzima poslove skupštine opštine. Delić osporava pravne posljedice presude Delić je nedavno podnio ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, tražeći preispitivanje pravosnažnih presuda kojima je osuđen za zloupotrebu službenog položaja. Apelacioni sud je krajem jula saopštio da je potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je Delić proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Osuđen je zbog toga što je 2022. godine imenovao načelnike Komunalne policije i Službe zaštite i spasavanja u Mojkovcu bez prethodno raspisanog konkursa, iako je znao da ne ispunjavaju zakonske uslove za te funkcije. MJU je u avgustu ocijenio da je Deliću mandat prestao po sili zakona stupanjem na pravosnažnost uslovne osude. Zbog toga je Skupštini opštine preporučio da u što kraćem roku i formalno konstatuje prestanak njegovog mandata. U preporukama nakon sprovedenog upravnog nadzora, Ministarstvo je navelo da SO Mojkovac treba da pribavi presudu, utvrdi datum njene pravosnažnosti i donese akt kojim se konstatuje prestanak mandata. Takođe je preporučeno da se obezbijedi privremeno obavljanje funkcije predsjednika opštine od strane potpredsjednika kojeg odredi SO, kao i izbor novog predsjednika najkasnije u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Presuda je pravosnažna od 12. juna. Članom 65 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjedniku opštine mandat prestaje po sili zakona, između ostalog, kada bude pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije. U nalazu upravnog nadzora, objavljenom 22. avgusta, MJU je obrazložio da pravosnažna osuda može biti osnov za prestanak mandata iako Deliću nije izrečena bezuslovna kazna zatvora. „Stoga se radi o krivičnom djelu koje je neposredno povezano s vršenjem funkcije predsjednika opštine i koje, zbog svoje prirode, može predstavljati osnov za zaključak da je nosilac funkcije postao nedostojan njenog daljeg obavljanja“, navedeno je u nalazu koji su objavile „Vijesti“. Delić je nakon presude izjavio da mu je savjest čista, dok je dokument MJU ocijenio kao pravno neutemeljen i politički motivisan, uz tvrdnju da Ministarstvo pokušava da preuzme nadležnosti sudstva. Njegov advokat Artan Kurti krajem avgusta odbacio je argumentaciju Ministarstva da krivično djelo za koje je Delić osuđen dovodi u pitanje njegov integritet. Kurti je tada naveo da Krivični zakonik predviđa da pravne posljedice osude ne mogu nastupiti kada je izrečena uslovna osuda, već samo u slučaju kazne zatvora. Delić nastavlja javne aktivnosti Prema objavama Delića i Opštine Mojkovac na društvenim mrežama, on i dalje obavlja aktivnosti povezane sa funkcijom predsjednika opštine. Delić je 16. oktobra potpisao ugovore o sufinansiranju programa rada za 2026. godinu sa predstavnicima dijela sportskih klubova kojima su odobrena sredstva. Za tu namjenu Opština je izdvojila ukupno 50.000 eura, koji su nakon javnog konkursa i vrednovanja prijava raspoređeni na 13 sportskih klubova sa teritorije Mojkovca. Početkom oktobra, tačnije 3. oktobra, Delić je ugostio ministra urbanizma Slavena Radunovića (NSD), koji je boravio u radnoj posjeti toj opštini. Tokom posjete razgovarano je o projektu reinterpretacije srednjovjekovnog grada i tvrđave Brskovo iz XIII vijeka. Kako je objavljeno na Delićevom Fejsbuk profilu, on je ocijenio da bi realizacija projekta mogla doprinijeti turističkoj valorizaciji kulturno-istorijskog nasljeđa, otvaranju novih radnih mjesta i razvoju Mojkovca i sjevera Crne Gore. Delić je, u ime Opštine i njenih građana, zahvalio Radunoviću na posjeti i zalaganju da projekat Brskovo bude uvršten u kapitalni budžet. You said: Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas, na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine Crne Gore posvećenoj premijerskom satu. U fokusu će biti odnosi sa susjedima, rast cijena i životni standard penzionera, ali i realizacija infrastrukturnih projekata, nacionalna kontrola letjenja i najavljeno osnivanje državnog supermarketa. Početak premijerskog sata zakazan je za 11 časova. Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić pitaće Spajića kako ocjenjuje dosadašnje odnose Crne Gore sa susjednim državama i kakva su očekivanja u pogledu njihovog daljeg razvoja. „Koje korake Vlada planira da preduzme u narednom periodu kako bi regionalni odnosi bili u funkciji ostvarivanja naših strateških ciljeva koje imamo kao država?“, naveo je Čarapić u pitanju premijeru. Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković tražiće od Spajića da pojasni šta Vlada planira da uradi povodom, kako je naveo, urušavanja životnog standarda penzionera. Lidera Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića interesuje realizacija najavljenog projekta državnog supermarketa. „Koja je tačna adresa državnog preduzeća (supermarketa) čije ste osnivanje najavili prije par godina?“, pitaće Abazović premijera. Šef Poslaničkog kliba Demokrata Boris Bogdanović pitaće premijera o stambenoj politici prethodnih vlada. “Da li smatrate da su bivše vlade, koristeći državne stanove, kredite i otpise dugova kao instrument privilegovanja odabranih sudija i tužilaca, uspostavile sistem političke zavisnosti kojim se moglo uticati na sudske presude, pokretanje i nepokretanje krivičnih postupaka i sadržinu optužnica”, pita Bogdanović. Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević zatražiće od Spajića komentar na izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, za koju navodi da je crnogorske građane uporedila sa ovcama, a Crnu Goru sa stadom. Nezavisna poslanica Maja Vučelić pitaće kada Vlada planira da formira strateško koordinaciono tijelo koje bi upravljalo procesom uspostavljanja nacionalne kontrole letenja do 2030/31. godine. Ona će tražiti i pojašnjenje na koji način Vlada namjerava da taj proces poveže sa modernizacijom crnogorskih aerodroma, jačanjem nacionalnog avio-prevoznika ToMontenegro i ukupnim razvojem vazduhoplovstva. Predsjednik Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša fokusiraće se na inflaciju i mjere za stabilizaciju cijena. Mugoša će pitati kako Vlada komentariše podatke prema kojima je godišnja inflacija u Crnoj Gori u septembru bila viša nego u 90 odsto zemalja Evropske unije, kao i u većini zemalja regiona. On će ukazati i na to da je u septembru zabilježena najviša godišnja stopa inflacije u Crnoj Gori od aprila 2024. godine, te zatražiti odgovor na pitanje koje je konkretne mjere Vlada preduzela tokom ove godine kako bi stabilizovala rast cijena. Potpredsjednik Skupštine iz Bošnjačke stranke Mirsad Nurković tražiće informacije o projektu ski-centra Hajla–Štedim. Njegova pitanja odnosiće se na rok za okončanje postupka javne nabavke i zaključivanje ugovora za izgradnju bazne stanice, kao i na realan vremenski okvir za početak, izvođenje i završetak radova. Nurković će pitati i na koji način i u kom roku Vlada planira da obezbijedi preostala sredstva do ukupno 40 miliona eura predviđenih kapitalnim budžetom, kako bi kompleks bio zaokružen i stavljen u komercijalnu funkciju. Šef Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative (DUA–HGI) Adrijan Vuksanović pitaće Spajića kako ocjenjuje trenutno stanje u pregovaračkom procesu Crne Gore sa Evropskom unijom, uz poseban osvrt na odnose sa Hrvatskom. Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni zatražiće informacije o napretku dva važna projekta u Ulcinju – izgradnji mosta na Bojani i izgradnji luke Liman. -PROMENI TEKST I OSTAVI CITIRANJA ChatGPT said: Writing Spajić danas na premijerskom satu: U fokusu cijene, penzije i odnosi sa susjedima Premijer Milojko Spajić danas će odgovarati na pitanja poslanika tokom posebne sjednice Skupštine Crne Gore posvećene premijerskom satu, koja je zakazana za 11 časova. Među glavnim temama biće odnosi sa susjednim državama, rast cijena i životni standard penzionera, ali i infrastrukturni projekti, uspostavljanje nacionalne kontrole letenja i najavljeno otvaranje državnog supermarketa. Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić tražiće od premijera ocjenu dosadašnje saradnje Crne Gore sa susjedima, kao i procjenu pravaca u kojima bi ti odnosi mogli da se razvijaju u narednom periodu. „Koje korake Vlada planira da preduzme u narednom periodu kako bi regionalni odnosi bili u funkciji ostvarivanja naših strateških ciljeva koje imamo kao država?“, naveo je Čarapić u pitanju upućenom Spajiću. Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković otvoriće pitanje položaja penzionera i zatražiti objašnjenje koje mjere Vlada namjerava da preduzme povodom, kako je ocijenio, pogoršanja njihovog životnog standarda. Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović interesovaće se za sudbinu najavljenog projekta državnog supermarketa. „Koja je tačna adresa državnog preduzeća (supermarketa) čije ste osnivanje najavili prije par godina?“, pitaće Abazović predsjednika Vlade. Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović postaviće pitanje o stambenoj politici ranijih vlada i mogućoj zloupotrebi državnih stanova, povoljnih kredita i otpisa dugova u korist pojedinih sudija i tužilaca. „Da li smatrate da su bivše vlade, koristeći državne stanove, kredite i otpise dugova kao instrument privilegovanja odabranih sudija i tužilaca, uspostavile sistem političke zavisnosti kojim se moglo uticati na sudske presude, pokretanje i nepokretanje krivičnih postupaka i sadržinu optužnica“, pita Bogdanović. Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević zatražiće od Spajića da se izjasni o izjavi evropske komesarke za proširenje Marte Kos, za koju tvrdi da je crnogorske građane uporedila sa ovcama, a Crnu Goru sa stadom. Nezavisna poslanica Maja Vučelić pitaće kada Vlada namjerava da formira strateško koordinaciono tijelo koje bi upravljalo procesom uspostavljanja nacionalne kontrole letenja, sa ciljem da sistem bude uspostavljen do 2030. ili 2031. godine. Od Spajića će tražiti i da objasni kako će taj proces biti usklađen sa modernizacijom crnogorskih aerodroma, razvojem nacionalne avio-kompanije ToMontenegro i unapređenjem ukupnog vazduhoplovnog sektora. Predsjednik Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pažnju će usmjeriti na inflaciju i Vladine mjere za suzbijanje rasta cijena. Mugoša će tražiti komentar na podatke prema kojima je godišnja inflacija u Crnoj Gori u septembru bila viša nego u 90 odsto država Evropske unije, kao i u većini zemalja regiona. Ukazaće i na to da je septembarska godišnja stopa inflacije bila najviša od aprila 2024. godine, te pitati koje je konkretne korake Vlada tokom ove godine preduzela kako bi usporila rast cijena i zaštitila životni standard građana. Potpredsjednik Skupštine iz Bošnjačke stranke Mirsad Nurković zatražiće informacije o realizaciji projekta ski-centra Hajla–Štedim. Njegova pitanja odnosiće se na rokove za završetak postupka javne nabavke i potpisivanje ugovora za izgradnju bazne stanice, kao i na očekivanu dinamiku početka, izvođenja i završetka radova. Nurković će, takođe, tražiti odgovor na pitanje kako i u kojem roku Vlada planira da obezbijedi preostali novac do ukupno 40 miliona eura predviđenih kapitalnim budžetom, kako bi kompleks bio završen i osposobljen za komercijalno poslovanje. Šef Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative (DUA–HGI) Adrijan Vuksanović pitaće Spajića kako ocjenjuje trenutnu fazu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, sa posebnim osvrtom na odnose sa Hrvatskom. Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni interesovaće se za napredak dva značajna infrastrukturna projekta u Ulcinju – izgradnju mosta na Bojani i izgradnju luke Liman. You said: Podgoričkim ulicama od 7. avgusta ne prolaze specijalna vozila „pauk“ jer još nije završena procedura njihovog preuzimanja od Uprave za inspekcijske poslove za Parking servis. „Pauk“, zadužen za premještanje nepropisno parkiranih vozila, je do 7. avgusta bio u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, ali je nakon stupanja na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaj dodijeljen gradskom preduzeću. Kako za „Dan“ kaže Nikola Lazović, direktor Parking servisa, očekuje se da vozila izađu na ulice u decembru. Lazović navodi da je za skoro tri mjeseca slobodnog hoda Glavni grad pripremio odluku o preuzimanju vozila i dijela zaposlenih iz Uprave za inspekcijske poslove o kojoj treba da se izjasni odbor direktora Parking servisa, ali i da je završena sistematizacija radnih mjesta. Sjednicu odbora direktora preduzeća Lazović očekuje krajem sledeće nedjelje. –Glavni administrator je napravio odluku o preuzimanju „pauka“ i ti poslovi biće povjereni Parking servisu. Što se tiče uslova o njihovom preuzimanju, u ovom trenutku ih još ne ispunjavamo. Mi smo krenuli u proceduru za stvaranje uslova koja obuhvata organizaciju unutrašnje službe zaštite imovine i lica koja je po novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja obavezna – kazao je Lazović. Direktor Parking servisa dodaje da je na poslednjoj sjednici odbor direktora preduzeća zahtijevao da se odluka koju je sačinio glavni administrator uputi advokatskim kancelarijama na ocjenu. – Nakon mišljenja advokata, odluka se vraća glavnom administratoru da je koriguje ukoliko je to potrebno – rekao je Lazović. On je naveo da je završena sistematizacija radnih mjesta koja je predata sindikalcima na ocjenu. – Sistematizacijom je predviđeno oko 35 do 37 zaposlenih u unutrašnjoj službe zaštite, i potrebno je zakazati sjednicu odbora direktora kako bi se usvojila. Kada se usvoji, krećemo u proceduru otvaranja unutrašnje službe zaštite imovine i lica koju se nadam da ćemo dobiti u roku dva, do tri mjeseca. Za taj period ćemo angažovati privatne službe zaštite. Biće potrebno da se izvrši primopredaja motornih vozila koja služe za premještanje nepropisno parkiranih vozila. Vjerovatno u decembru bi dio radnika, ali još ne znam koliki je to broj, na osnovu ugovora prešao iz Uprave za inspekcijske poslove u Parking servis. Optimističan sam, i očekujem da možda od 1. do 10. decembra, „pauk“ bude na ulicama. To je moje i mišljenje Glavnog grada, mi čekamo glavnu odluku odbora direktora. Ono što je do nas, mi smo ažurno krenuli i čekamo odbor direktora da završi dio posla – naveo je Lazović.-PROMENI TEKST I OSTAVI CITIRANJA ChatGPT said: Writing „Pauk“ se na podgoričke ulice vraća u decembru, čeka se odluka odbora direktora Specijalna vozila „pauk“, koja uklanjaju nepropisno parkirane automobile sa podgoričkih ulica, nijesu u funkciji od 7. avgusta, jer još nije okončan postupak njihovog prenosa sa Uprave za inspekcijske poslove na gradski Parking servis. Direktor tog preduzeća Nikola Lazović očekuje da bi vozila ponovo mogla biti angažovana između 1. i 10. decembra. „Pauk“ je do 7. avgusta bio u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja dodijeljen je gradskom preduzeću Parking servis. Lazović je za „Dan“ kazao da je Glavni grad pripremio odluku o preuzimanju vozila i dijela zaposlenih iz Uprave, dok je završena i sistematizacija radnih mjesta. Ipak, prije nego što se proces nastavi, potrebno je da se o odluci izjasni odbor direktora Parking servisa, čiju sjednicu Lazović očekuje krajem naredne sedmice. „Glavni administrator je napravio odluku o preuzimanju „pauka“ i ti poslovi biće povjereni Parking servisu. Što se tiče uslova o njihovom preuzimanju, u ovom trenutku ih još ne ispunjavamo. Mi smo krenuli u proceduru za stvaranje uslova koja obuhvata organizaciju unutrašnje službe zaštite imovine i lica koja je po novom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja obavezna“, rekao je Lazović. Kako je objasnio, na prethodnoj sjednici odbor direktora zatražio je da odluku glavnog administratora razmotre advokatske kancelarije, kako bi se provjerila njena pravna utemeljenost. „Nakon mišljenja advokata, odluka se vraća glavnom administratoru da je koriguje ukoliko je to potrebno“, naveo je direktor Parking servisa. Za unutrašnju službu zaštite predviđeno do 37 radnih mjesta Jedan od preduslova za preuzimanje „pauka“ jeste formiranje unutrašnje službe za zaštitu imovine i lica. Prema riječima Lazovića, sistematizacija kojom je predviđeno između 35 i 37 zaposlenih u toj službi već je završena i proslijeđena sindikatu na razmatranje. „Sistematizacijom je predviđeno oko 35 do 37 zaposlenih u unutrašnjoj službe zaštite, i potrebno je zakazati sjednicu odbora direktora kako bi se usvojila. Kada se usvoji, krećemo u proceduru otvaranja unutrašnje službe zaštite imovine i lica koju se nadam da ćemo dobiti u roku dva, do tri mjeseca“, kazao je Lazović. Dok se ne steknu uslovi za formiranje te službe, Parking servis će, prema njegovim riječima, angažovati privatne službe zaštite. Nakon završetka potrebnih procedura slijedi i primopredaja specijalnih vozila koja služe za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila. Očekuje se i da dio zaposlenih iz Uprave za inspekcijske poslove pređe u Parking servis na osnovu ugovora, ali njihov konačan broj još nije poznat. „Vjerovatno u decembru bi dio radnika, ali još ne znam koliki je to broj, na osnovu ugovora prešao iz Uprave za inspekcijske poslove u Parking servis. Optimističan sam, i očekujem da možda od 1. do 10. decembra, „pauk“ bude na ulicama. To je moje i mišljenje Glavnog grada, mi čekamo glavnu odluku odbora direktora. Ono što je do nas, mi smo ažurno krenuli i čekamo odbor direktora da završi dio posla“, poručio je Lazović. You said: Republička izborna komisija (RIK) donela je odluku o ponovnom glasanju na ukupno 53 biračka mesta širom Srbije za izbore za narodne poslanike. Rezultati nisu mogli da budu utvrđeni na 31 biračkom mestu, dok je na još 22 mesta glasanje poništeno rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija. Zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultata glasanja, ponovno glasanje predviđeno je na biračkim mestima u Aleksincu (3, 13, 24, 42, 46 i 47), Bačkoj Topoli (19), Bojniku (10), Vladičinom Hanu (17, 27, 35, 39, 40, 46 i 47), Inđiji (20), Koceljevi (4, 10, 14, 26 i 32), Kikindi (14), Kuršumliji (30), Majdanpeku (28, 29, 30, 34 i 35), Subotici (73), Ćupriji (16) i Šidu (35). Glasanje je poništeno na biračkim mestima u Aleksincu (16 i 74), Babušnici (24, 26 i 36), Bačkoj Topoli (34, 40 i 44), Zemunu (1 i 25), Kanjiži (4), Kruševcu (111), Kuršumliji (13), Loznici (32), Ljigu (20), Novom Pazaru (81), Petrovcu na Mlavi (27), Pirotu (33), Požarevcu (3), Prokuplju (12), Trsteniku (66) i Ćupriji (21). Ponovno glasanje predviđeno je za 1. novembar 2026. godine.-SAMO IJEKAVIZUJ TEKST ChatGPT said: Republičkaizbornakomisija(RIK)donijelajeodlukuoponovnomglasanjunaukupno53biračkamjestaširomSrbijenaizborimazanarodneposlanike. Rezultatiglasanjanijesumoglibitiutvrđenina31biračkommjestu,dokjenajoš22mjestaglasanjeponištenorješenjimanadležnihlokalnihizbornihkomisija. Zbognemogućnostiutvrđivanjarezultataglasanja,ponovnoglasanjepredviđenojenabiračkimmjestimauAleksincu(3,13,24,42,46i47),BačkojTopoli(19),Bojniku(10),VladičinomHanu(17,27,35,39,40,46i47),Inđiji(20),Koceljevi(4,10,14,26i32),Kikindi(14),Kuršumliji(30),Majdanpeku(28,29,30,34i35),Subotici(73),Ćupriji(16)iŠidu(35). GlasanjejeponištenonabiračkimmjestimauAleksincu(16i74),Babušnici(24,26i36),BačkojTopoli(34,40i44),Zemunu(1i25),Kanjiži(4),Kruševcu(111),Kuršumliji(13),Loznici(32),Ljigu(20),NovomPazaru(81),PetrovcunaMlavi(27),Pirotu(33),Požarevcu(3),Prokuplju(12),Trsteniku(66)iĆupriji(21). Ponovnoglasanjezakazanojeza1.novembar2026.godine. You said: Objava na društvenim mrežama da su u blizini osnovne škole u Pasi Poljani kod Niša viđene misteriozne osobe obučene u odore časne sestre, sa belim maskama i krvavim ustima od kojih je jedna imala navodno i nož u ruci, podigla je na noge policiju, roditelje i nastavno osoblje te obrazovne ustanove. I dok roditelji prijavljuju da su se učenici petog razreda jako uznemirili i uplašili, u školi smiruju tenzije navodeći da je obaveštena policija, da se slučaj proverava, da nema potvrde da su viđene osobe u takvoj odeći i da panici - nema mesta. Ipak, da li je u pitanju izazov sa društvenih mreža poznat pod nazivom "Groke" u kojem se mladi oblače kao časne sestre u kostimima nalik onim iz horor filmova, nečija neslana šala ili je u pitanju nešto treće - za sada je misterija. U Policijskoj upravi u Nišu "Blicu" je potvrđeno da su dobili prijavu uznemirenja građana i dece i da se preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica. "Nisam želela da ćutim, zamolila bih sve roditelje dece koja idu u školu „Kralj Petar Prvi“ u Pasi Poljani, da obrate pažnju na deo kod napuštene kuće odmah preko puta škole i puta ka obe strane. Pojavile su se tri osobe maskirane kao na slici, juče su plašili decu, a i danas za vreme nastave i za vreme malog odmora. Obično oko 17 časova, zato je potrebno neko ko brzo trči, da uhvati bar jednog od njih. Da ga zadrži dok ne pozove policiju", napisala je J.M.M., majka jednog od đaka, u objavi, u grupi za roditelje na Fejsbuku. Ona je navela da su "deca istraumirana, pod stresom". ChatGPT said: Objavanadruštvenimmrežamaonavodnojpojavimisterioznihosobauodoramačasnihsestara,sabijelimmaskamaikrvavimustima,ubliziniOsnovneškole„KraljPetarPrvi“uPasiPoljanikodNiša,uznemirilajeroditelje,učenikeizaposleneutojustanovi.Premanavodimaizobjave,jednaodmaskiranihosobanavodnojenosilainož. Roditeljitvrdedasuseučenicipetograzredaveomauplašili,dokizškoleporučujudajepolicijaobaviještenaidaseslučajprovjerava.Kakonavode,zasadanemapotvrdedasuosobezaistaviđeneuodjećiopisanojnadruštvenimmrežama,teapelujudanemamjestapanici. Jošnijepoznatodalijeriječoizazovusadruštvenihmrežapoznatomkao„Groke“,uokvirukojegsemladimaskirajuučasnesestreukostimimanalikonimaizhororfilmova,neslanojšaliilinečemdrugom. UPolicijskojupraviuNišupotvrđenojeza„Blic“dajeprijavljenouznemirenjegrađanaidjece,tedapolicijapreduzimamjereiradnjekakobiutvrdilasveokolnostidogađaja. Majkajednogodučenika,J.M.M.,oglasilaseugrupizaroditeljenaFejsbuku,upozoravajućinadioublizininapuštenekućeprekoputaškole,kaoinaputuobasmjera. „Nisamželeladaćutim,zamolilabihsveroditeljedecekojaiduuškolu„KraljPetarPrvi“uPasiPoljani,daobratepažnjunadeokodnapuštenekućeodmahprekoputaškoleiputakaobestrane.Pojavilesusetriosobemaskiranekaonaslici,jučesuplašilidecu,aidanaszavremenastaveizavrememalogodmora.Običnooko17časova,zatojepotrebnonekokobrzotrči,dauhvatibarjednogodnjih.Dagazadržidoknepozovepoliciju“,napisalajeona. Uobjavijedodaladasudjeca,premanjenimriječima,„istraumirana,podstresom“.

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