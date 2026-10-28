Muškarac slavio rođenje djeteta, pa izbo nožem kolegu iz firme u Beogradu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

U ponedeljak 26. oktobra oko 23 časova je izbila žestoka tuča u jednoj firmi u Batajnici u Beogradu kada je izboden muškarac. Kako saznaje "Telegraf", muškarca D.I. (40) iz Vladimiraca je ubo nožem u stomak njegov kolega J.L. (30).

Muškarac D.I, žrtva napada, je pozvao policiju i rekao im da ga je ubo nožem u stomak kolega koji je slavio rođenje djeteta. Policija je na licu mjesta pronašla ranjenog muškarca, bilo je dosta tragova krvi na mjestu zločina.

Povrijeđeni muškarac je u tim trenucima bio u svjesnom i komunikativnom stanju. Ispričao je policiji da je J.L te večeri slavio rođenje djeteta, da je lomio stvari po firmi, da je puštao glasno muziku i da je zbog toga on (D.I.) odlučio da reaguje kada je izbila svađa nakon čega i tuča.

Kako je dalje ispričao policiji, nakon napada je na lice mjesta došla nepoznata osoba koja je uzela nož i pobjegla. Policija je na licu mjesta zatekla J.L. koji je negirao verziju događaja D.I.

On je priveden i alkotestiran je, utvrđeno je da je imao 1,91 promila alkohola u organizmu. Prvo je odvezen na toksikologiju na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), a potom i na 48-časovno zadržavanje u Policijsku stanicu Rakovica.

Na teret J.L. se stavlja krivično djelo laka tjelesna povreda. Istraga je u toku.