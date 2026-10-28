Rojters je objavio prognozu ko bi mogao da bude novi premijer Srbije nakon pobjede "Studentske liste" na izborima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je Studentska lista na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila apsolutnu većinu, a nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" priznao poraz, zemlja sa nestrpljenjem iščekuje formiranje nove vlade i odluku o tome ko će sjesti u premijersku fotelju.

Prema prognozama i analizi agencije Rojters, u najužem krugu istaknutih kandidata pobjedničke liste za novog premijera i ključne resore pominju se bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, kardiolog prof. dr Ilija Srdanović, proslavljeni košarkaš i predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga, kao i akademik i profesor hemije Radomir Saičić.

Bivši guverner Narodne banke

Dejan Šoškić (59), ekonomista i profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, obavljao je funkciju guvernera centralne banke između 2010. i 2012. godine, prije nego što je podnio ostavku u znak protesta zbog zakonskih izmjena za koje je tvrdio da ugrožavaju nezavisnost te institucije. Godinama unazad važi za glasnog protivnika Vučićeve vlasti.

Izvor: Insajder Video Youtube printscreen

Šoškić, koji je u mladosti bio strastveni bajker, a vremenom postao staložen i odmeren reformator, često je kritikovao institucionalne slabosti države pod Vučićem.

Godine 2021. ukazivao je na poziciju Srbije i pad na međunarodnim listama transparentnosti, ističući da je sistemska korupcija u ovoj balkanskoj zemlji rasprostranjenija nego u susjednim državama i da odvraća domaće i strane direktne investicije. Vučić i njegova Srpska napredna stranka u više navrata su odbacivali optužbe za korupciju.

Šoškić navodi da će odgovorno vođenje javnih finansija stvoriti stabilnu osnovu za trajni rast plata i penzija.

Prorežimski mediji kritikovali su Šoškićev učinak na čelu centralne banke, optužujući ga da je izazvao pad vrijednosti dinara tokom svog mandata. Šoškić je branio slabljenje domaće valute navodeći da je to bio odraz neophodnih mjera monetarne politike tog vremena, a ne lični neuspjeh.

Ipak, tokom izborne kampanje, u cilju podizanja izvozne konkurentnosti, Šoškić je predložio korekciju, odnosno slabljenje kursa dinara, koji se nalazi u režimu rukovođeno plivajućeg kursa u odnosu na euro, kako bi domaća roba bila jeftinija na stranim tržištima.

Alternativa tome, kako je sugerisao, bila bi održavanje fiksnog, jačeg kursa, ali uz smanjenje troškova kroz rezanje zarada.

Kardiolog i profesor

Ilija Srdanović (55), kardiolog u praksi, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i pasionirani biciklista, postao je nosilac liste studentskog pokreta kada je izborna lista zaključena u septembru.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Srdanovićev ulazak u visoku politiku počeo je tokom studentskih antikorupcijskih demonstracija, na kojima je često govorio. Ovaj ljekar učestvovao je i u biciklističkoj turi pokreta "Čuvari Ustava" širom Vojvodine.

U kampanji se zalagao za decentralizovani zdravstveni sistem koji je "u službi građana i zasnovan na jednakosti za sve pacijente". U intervjuu za beogradsku novinsku agenciju FoNet, Srdanović je izjavio da je njegov politički cilj izgradnja "bolje Srbije i da ništa drugo nije važno".

Odbio je Vučićev poziv na televizijski duel tokom kampanje. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta napisao je u utorak na društvenoj mreži X da je imao "dobar" telefonski razgovor sa Srdanovićem, poručivši da je prioritet formiranje nove vlade bez odlaganja.

Pojedini Srdanovićevi politički stavovi ne predstavljaju oštar raskid sa potezima prethodne vlasti. Naglasio je stav Studentske liste da je Kosovo, koje je proglasilo nezavisnost 2008. godine, sastavni dio Srbije. Tokom kampanje je takođe izjavio da evropske integracije trenutno nisu prioritet, te da neposredni fokus nove administracije moraju ostati unutrašnje antikorupcijske reforme i "nacionalni opstanak".

Bivša košarkaška zvijezda

Dejan Bodiroga (53), nekadašnji kapiten reprezentacije Jugoslavije u košarci i aktuelni predsjednik Evrolige, jedan je od najistaknutijih govornika studentskog pokreta. Nedeljne izbore opisao je kao borbu "za vraćanje otete države".

Izvor: MN Press

Ulazak u politiku predstavlja najnovije poglavlje u životu čovjeka koji decenijama pleni pažnju nacije opčinjene košarkom - od osvajanja uzastopnih zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine i vođenja tadašnje selekcije Jugoslavije do olimpijskog srebra u Atlanti 1996, preko prelaska na rukovodeće pozicije u sportu nakon završetka igračke karijere 2007, pa sve do imenovanja za predsjednika Evrolige 2022. godine.

Tokom kampanje, Bodiroga se pojavljivao na studentskim skupovima i igrao kolo na otvorenom u seoskim sredinama. Pristalice su ga često pozdravljale čuvenom parolom iz devedesetih: "Mi imamo našeg boga, ime mu je Bodiroga".

Profesor hemije Radomir Saičić (64)

Radomir Saičić, profesor organske hemije i član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), bio je zaštitno lice izborne pobjede studenata u nedelju, kada se obratio iz njihovog izbornog štaba nakon što je Vučić priznao poraz, proglasivši ishod "pobjedom građana".

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Specijalista je medicinske hemije čija su istraživanja usmjerena na sintezu hemioterapijskih ljekova i antivirusnih terapija, uključujući i poseban projekat posvećen kovidu 19 u saradnji sa Pasterovim institutom.

Saičić se pridružio studentskim protestima protiv korupcije koji su izbili nakon pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 2024. godine.

Postao je meta provladinih tabloida nakon što je, zajedno sa još 24 akademika, potpisao peticiju kojom se zahtijevala Vučićeva ostavka, a u maju 2026. godine demonstrativno je napustio izložbu u Galeriji SANU u znak protesta zbog prisustva ministra kulture Nikole Selakovića.

Izvor: YouTube/NOVA S

Tokom kampanje, okupljenim građanima je govorio da je Srbija "okupirana iznutra" i poručio da je spreman da stavi "i sopstveni život" na raspolaganje studentskom pokretu. Saičić smatra da je Kosovo "privremeno okupirana teritorija" i podržava energetske veze sa Rusijom.

Politički analitičari i domaći mediji navode ga kao jednog od glavnih kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, koji će uslijediti nakon nedavne Vučićeve ostavke na tu funkciju.