Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su maskirani napadači usred noći prišli lokalu, razbili ulaz zapaljivom napravom i izazvali buktinju koja je uništila inventar, dok su vatrogasci hitnom reakcijom spriječili širenje vatre na stambene spratove iznad objekta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati beogradski restoran na Vračaru noćas je bio meta organizovanog napada, kada su trojica nepoznatih muškaraca podmetnula požar na ugostiteljskom objektu.

Prema prvim informacijama sa terena, u incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Incident se dogodio oko dva sata iza ponoći.

Nadzorne kamere sa objekta i okolnih zgrada zabilježile su trenutak napada: na snimcima se vidi grupa od trojice muškaraca sa kapuljačama kako užurbano prilaze ulazu u lokal.

Jedan od njih je nosio zapaljivu napravu, najvjerovatnije Molotovljev koktel, koju su aktivirali i bacili direktno na inventar, nakon čega je plamen buknuo u sekundi. Napadači su odmah potom pobjegli kroz obližnje vračarske ulice.

Komšije i prolaznici alarmirali su dežurne službe čim se gust dim nadvio nad zgradom.

Brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca, koji su na lice mjesta stigli sa više vozila, požar je lokalizovan i ugašen prije nego što je zahvatio gornje spratove i susjedne stambene jedinice.

Policija je obavila uviđaj, obezbijedila mjesto događaja i preuzela snimke sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdili identitet osumnjičenih i ruta njihovog bjekstva. Istraga je u toku, a motiv ovog napada za sada zvanično nije poznat.

(Telegraf/Mondo)