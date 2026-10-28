Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada su maskirani napadači usred noći prišli lokalu, razbili ulaz zapaljivom napravom i izazvali buktinju koja je uništila inventar, dok su vatrogasci hitnom reakcijom spriječili širenje vatre na stambene spratove iznad objekta.
Poznati beogradski restoran na Vračaru noćas je bio meta organizovanog napada, kada su trojica nepoznatih muškaraca podmetnula požar na ugostiteljskom objektu.
Prema prvim informacijama sa terena, u incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Incident se dogodio oko dva sata iza ponoći.
Nadzorne kamere sa objekta i okolnih zgrada zabilježile su trenutak napada: na snimcima se vidi grupa od trojice muškaraca sa kapuljačama kako užurbano prilaze ulazu u lokal.
Jedan od njih je nosio zapaljivu napravu, najvjerovatnije Molotovljev koktel, koju su aktivirali i bacili direktno na inventar, nakon čega je plamen buknuo u sekundi. Napadači su odmah potom pobjegli kroz obližnje vračarske ulice.
Komšije i prolaznici alarmirali su dežurne službe čim se gust dim nadvio nad zgradom.
Brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca, koji su na lice mjesta stigli sa više vozila, požar je lokalizovan i ugašen prije nego što je zahvatio gornje spratove i susjedne stambene jedinice.
Policija je obavila uviđaj, obezbijedila mjesto događaja i preuzela snimke sa sigurnosnih kamera kako bi se utvrdili identitet osumnjičenih i ruta njihovog bjekstva. Istraga je u toku, a motiv ovog napada za sada zvanično nije poznat.
(Telegraf/Mondo)