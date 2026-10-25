Prema prvim preliminarnim rezultatima, "Studentska lista" osvojila je najviše poslaničkih mandata, dok je na drugom mjestu lista "Ujedinjena Srbija", pri čemu su konačni rezultati podložni promjenama do završetka zvaničnog prebrojavanja glasova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema dosadašnjim, preliminarnim podacima, poznat je trenutni raspored poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja broji ukupno 250 mandata.

Važno je naglasiti da su kada dođu konačni rezultati moguće promjene, s obzirom na to da obrada biračkih mjesta i dalje traje, a kod manjih razlika i manjinskih lista raspodjela se može korigovati do objavljivanja zvaničnog zbirnog izvještaja.

Trenutna raspodjela 250 poslaničkih mandata:

Studentska lista: 138 mandata

Ujedinjena Srbija: 104 mandata

Savez vojvođanskih Mađara: 3 mandata

Bošnjačke stranke: po 1 mandat (ukupno 3 mandata raspoređena na tri liste)

(MONDO)