Na parlamentarnim izborima u Srbiji trijumfovala je Studentska lista sa 140 mandata, dok je Aleksandar Vučić priznao poraz liste "Ujedinjena Srbija" koja je osvojila 103 poslanička mjesta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Završeni su parlamentarni izbori u Srbiji, na kojima je trijumfovala Studentska lista, što je potvrdio i Aleksandar Vučić priznavši izborni poraz. Nezvanične projekcije pokazuju da će pobjednička lista osigurati 140 poslaničkih mjesta, dok će listi "Ujedinjena Srbija" pripasti 103 mandata.

Prema preseku organizacije CeSID, napravljenom u toku večeri na bazi 96 odsto obrađenog uzorka (bez glasova iz dijaspore), raspored snaga je sledeći:

Studentska lista "Studenti pobeđuju" – 52,9% (140 mandata)

Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" – 38,8% (103 mandata)

Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor – 0,8% (3 mandata)

Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar – 0,7% (2 mandata)

Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP) – 0,5% (1 mandat)

SDA Sandžaka "Čuvari Sandžaka" – 0,3% (1 mandat)

Ivica Dačić - Faktor stabilnosti – 2,2%

Autentična desnica - Miloš Jovanović – 0,9%

Bogoljub Karić "Pokret snaga Srbije" - BK – 0,4%

Usame Zukurlić (SPP) "Pokret za ujedinjenje" – 0,3%

Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš – 0,3%

Ruska stranka Slobodan Nikolić – 0,2%

Liberalno zelena stranka "Za slobodnu i čistiju Srbiju" – 0,1%

Stranka rusko srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek – 0,1%

Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju – 0,1%

Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija – 0,1%

Majka Srbija - Gruda – 0,1%

Biram pravdu, biram budućnost – 0%

Grupa građana "Ćale, ovo je za tebe", Petar Đurić premijer – 0%

Dinamika izlaznosti

Podaci o izlaznosti, na osnovu CeSID-ovih procijenjenih rezultata sa 66 odsto obrađenog uzorka (ne računajući dijasporu), zabilježili su sledeći rast tokom izbornog dana:

Do 09:00 časova: 12%

Do 11:00 časova: 27,3%

Do 14:00 časova: 46,4%

Do 17:00 časova: 60,9%

Do 19:00 časova: 67,7%

Do 20:00 časova: 69,3%

Republička izborna komisija (RIK) je do ponoći obradila podatke sa 3.470 od ukupno 8.392 glasačka mjesta. Potpun uvid u zvanične rezultate očekuje se tokom prepodneva, nakon što se obrade preostale lokacije.

Vučić priznao poraz

Obrativši se iz svog izbornog štaba, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se javnosti sledećim riječima:

"Nemamo konačne rezultate, mnogi će da budu iznenađeni. Na osnovu uzorka stratifikovanog je jasno da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu. Eventualno mogu da uđu Vojvođanski Mađari sa tri mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za riječ. Dakle, mi imamo negdje oko 1. 720.000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200.000."

Obraćanje ispred Studentske liste

U ime pobjedničke Studentske liste, iz izbornog štaba je govorio kandidat Radomir Saičić, uputivši sledeću poruku:

"Draga Srbijo, večeras se čuje glas naroda, večeras se čuje glas slobode. Večeras su građani Srbije pokazali da nijedna prepreka nije veća od njihove volje, da nijedan strah nije jači od njihove hrabrosti, i da nijedna sila ne može zauvijek nadjačati narod koji je odlučio da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Gotovo svaki građanin Srbije, bilo u svojoj zemlji ili daleko od nje, dao je svoj glas i pokazao da mu je stalo do budućnosti ove zemlje. Ta volja mora biti poštovana. Bez izuzetka. Bez izgovora. Bez pokušaja da se prekroji ono što su građani jasno poručili."