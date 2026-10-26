Prema podacima RIK-a sa 7.926 obrađenih biračkih mjesta, Studentska lista osvojila je 2.116.719 glasova, odnosno 52,19 odsto, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila 39,52 odsto glasova.

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 7.926 obrađenih biračkih mjesta po kojima je Studentska lista dobila 2.116.719 glasova, odnosno 52,19 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.602.913 glasova, odnosno 39,52 odsto glasova, prenosi agencija Tačno.