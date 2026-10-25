Auto udarilo dijete kod Šibenika koje je poginulo na lice mjesta.

Izvor: Profimedia

Danas je poginulo dijete u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 17.07 časova kod Šibenika u Hrvatskoj, saznaje "Indeks". Prema prvim informacijama policije, automobil je udario dijete koje je preminulo na licu mjesta.

Saobraćajna nesreća se dogodila na neklasifikovanom putu. Hitna pomoć je odmah nakon saobraćajne nesreće poslata na lice mjesta.

U toku je policijska istraga koju vodi zamenik okružnog državnog tužioca. Biće utvrđene sve okolnosti tragedije.

Saobraćaj je bio obustavljen na toj dionici puta nakon saobraćajne nesreće. Zasad nisu poznate sve okolnosti.