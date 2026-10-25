Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 10 časova glasalo je 19,72 odsto upisanih birača, saopštila je Republička izborna komisija.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je na konferenciji za novinare da je do 10 časova na birališta izašlo 19,72 odsto birača.

Na konferenciji je saopšteno da je do 10 časova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo 19,2 odsto birača.

Posmatrano po regionima, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji glasalo je 17,8 odsto birača, u Južnoj i Istočnoj Srbiji 17,4 odsto, dok je u Beogradskom regionu izlaznost iznosila 16,6 odsto.

Branko Josipović je naveo da je na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim 17. decembra 2023. godine, izlaznost do 10 časova iznosila 9,94 odsto.