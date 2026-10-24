On je u zakonskom roku priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odjeljenja u Nikšiću.

Izvor: Uprava Policije CG

Nikšićka policija uhapsila je juče Č. V. iz tog grada, nakon što su postupili po prijavi iz oblasti nasilja u porodici.

Oni su, po nalogu tužioca, pretresli stan koji koristi Č. V. i tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti: pištolj – revolver i 50 komada pripadajuće municije, od kojih se osam nalazilo u revolveru.

"Oružje je oduzeto iz preventivnih razloga, a u odnosu na isto će biti pokrenuti odgovarajući upravni postupci, u skladu sa Zakonom o oružju, u cilju njegovog trajnog oduzimanja", saopštila je Uprava policije.

Č. V. je, zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, odnosno prijetnji upućenih članu porodice, uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

On je u zakonskom roku priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odjeljenja u Nikšiću.