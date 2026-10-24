Za prvog predsjednika Komore imenovan je Marko Lakić, dok je funkciju predsjednika Skupštine preuzeo Aleksandar Rakočević. Za njegovog zamjenika izabran je Radule Dragović.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Prvo rukovodstvo Komore sudskih vještaka Crne Gore izabrano je danas, čime je napravljen značajan korak ka boljem povezivanju sudskih vještaka i unapređenju njihovog profesionalnog položaja u zemlji, prenosi RTCG.

Za prvog predsjednika Komore imenovan je Marko Lakić, dok je funkciju predsjednika Skupštine preuzeo Aleksandar Rakočević. Za njegovog zamjenika izabran je Radule Dragović.

Prvi Izvršni odbor čini šest članova: Jasna Tičić, Igor Radojević, Dragan I. Bubanja, Dragan Đukić, Mirjana Varagić i Dušan Milošević.

Iz novoosnovane institucije ističu da je formiranje Komore važan korak u organizovanju i zastupanju sudskih vještaka, uz stvaranje boljih uslova za unapređenje profesionalnih standarda, stručno usavršavanje i saradnju sa pravosudnim organima.

„Sudski vještaci imaju važnu ulogu u sudskim i drugim postupcima u kojima je potrebno posebno stručno znanje. Zato su očuvanje stručnosti, objektivnosti, nepristrasnosti i profesionalnog integriteta od ključnog značaja za kvalitet i pouzdanost njihovih nalaza i mišljenja“, navodi se u saopštenju.

Izborom prvog rukovodstva, kako poručuju iz Komore, otvara se novo poglavlje u organizovanom djelovanju sudskih vještaka u Crnoj Gori, sa ciljem razvoja profesije i jačanja njenog doprinosa funkcionisanju pravosudnog sistema.