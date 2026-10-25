U KBC-u Split preminula je žena rođena 1960. godine, koja je zadobila teške povrede u požaru u Omišu 13. avgusta, čime je broj žrtava ove katastrofe porastao na šest.

Izvor: YouTube printscreen

U Kliničko-bolničkom centru Split preminula je žena rođena 1960. godine, koja se lečila od teških povreda zadobijenih u katastrofalnom požaru u Omišu 13. avgusta 2026. godine, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ona je četvrta osoba koja je od posledica povreda iz ovog požara preminula u splitskoj bolnici, a ukupno šesta žrtva katastrofe.

Na mjestu požara 13. avgusta život je izgubila Dragana Antešević. Još četiri osobe preminule su tokom liječenja u KBC-u Split, dok je jedna pacijentkinja preminula u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Tokom liječenja povrijeđenih preduzete su sve potrebne medicinske mjere i postupci intenzivnog liječenja, ali je zbog težine zadobijenih povreda došlo do smrtnog ishoda.

(Jutarnji/Mondo)