Policija Republike Srbije je, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Podgorica, lišila slobode M.M (50), državljanina Crne Gore.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

NCB Interpol Podgorica međunarodno potražuje M.M. radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci, koju mu je izrekao Osnovni sud u Podgorici, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

M.M. je, kako je presuđeno, izvršio krivično djelo 20.09.2019. godine, zajedno sa još jednim licem na način što je oštećenom licu, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, zadao udarac podesnim sredstvom u predjelu glave, a potom ga udario i pesnicom takođe u predjelu glave, usljed čega je oštećeni zadobio lake tjelesne povrede.

Slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Srbije radi izručenja ovog lica našoj državi.