"Htjela sam da se razvedem": Marija Kulić otkrila da li je prevarila Sinišu, pa priznala šta je u njemu našla

Marija Kulić otkrila je detalje o svom braku sa Sinišom i priznala da nikada nije razmišljala o prevari ili razvodu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Marija Kulić je pred kamerama progovorila o detaljima iz svog privatnog života i odnosu sa suprugom Sinišom Kulićem i otkrila da je htjela da se razvede.

Voditeljka Sanja Marinković u emisiji „Magazin in“ ugostila je pjevačicu Radu Manojlović, muzičara Đorđa Davida, voditeljku Bojanu Lazić, voditelja Zorana Pejića Peju i Mariju Kulić.

Tokom razgovora, voditeljka je upitala Mariju Kulić da li je tokom braka ikada došla u iskušenje da prevari svog supruga. Marija je bez oklijevanja otkrila kakvo je stvarno stanje u njihovom domu.

„Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne“, rekla je Marija.

Na njenu izjavu brzo se nadovezao muzičar Đorđe David sa opaskom.

„Sigurno joj je prošlo kroz glavu“, dodao je Đorđe.

Međutim, Marija je ostala dosljedna svom stavu i odlučno odgovorila.

„Nije nikada, ja sam sve dobila u svom mužu što sam htjela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili, napravili smo zajedno i to je najvažnije“, poručila je Kulićeva.

"Filip Car jeste nasilnik"

Inače, Marija Kulić, majka aktuelne rijaliti učesnice Miljane Kulić, govorila je o učešću svoje ćerke, ali je i bez dlake na jeziku komentarisala ovogodišnje elitare, žestoko kritikovala Filipa Cara, kome, kako kaže, slijedi tužba zbog okršaja sa Miljanom.

„Nisam potpuno zadovoljna. Potpunost bi se ogledala u tome kada Miljana na žurkama ne bi pila alkohol. To joj zamjeram od samog početka i to sam joj pričala prije ulaska u rijaliti, da je za jednu ženu mnogo ružno da popije i da pri tom izgubi kompas, to jest kontrolu ponašanja. Ostalo je sve kako treba, izvanredno, sem one situacije koja se juče desila, gdje je nastupilo pomirenje brže nego ikada. Sem te situacije, ona mi je bila odlična. Da izuzmemo alkoholna pića na žurkama i tu situaciju koja se dogodila u toku jučerašnjeg dana i koja je došla do takvog vrhunca da se ne prašta. Baš iz razloga što sam ja odvajala vrijeme pored Miljane da posvetim, eto, i drugim učesnicima pažnju u smislu da im dam savjet. Obično oni svi mene pozovu da dobiju savjet od mene kako da se nose sa komplikovanim učesnicima rijalitija. S obzirom na to da sam ja za Filipa Cara odvajala vrijeme i savjetovala ga, logično mi je bilo da će biti uz Miljanu. Ovo od njega nisam očekivala“, ističe Marija, pa podsjeća na sve prethodne situacije u kojima je Car pokazivao agresivnost.

„On je zapravo u svim sezonama rijalitija do sada bio agresivan i nasilan, ali sam ja se tu negdje prešla jer sam mislila da je možda sazrio za ove tri sezone u kojima se nije pojavljivao i da će se možda predstaviti u drugačijem svjetlu. On je dokazao apsolutno sve ono što su njegove partnerke pričale o njemu. Dokazao je da je agresivan, nasilnik. Ako nema poštovanja prema svojoj majci i svojoj porodici, a slušali smo snimak Aleksandre Nikolić koji je pustila, to je bio razgovor sa njegovom majkom i kako se njegova majka žali na njegovo ponašanje u kući, na agresiju, na nasilništvo, da se ne biraju ni ruke, ni noge, ni riječi. Na osnovu svega toga je ovo moglo i da se očekuje jer se drvo savija dok je mlado, kad ostari, više se ne može saviti. On je sve potvrdio. Filip Car jeste nasilnik, ali agresiju i nasilje isključivo sprovodi nad ženama, nad ženama. Ja sam preporučila da uvedu Kristijana Golubovića, pošto su oni ranije pričali o tom meču, o tom dvoboju, pa da se sa njim on obračuna, a ne sa Miljanom. A dobro se sjećam rijalitija u kom sam ja učestvovala kada je dobio šut u zadnjicu od Kristijana i kad je pobjegao kao mali miš. Tako da bih ja voljela da dođe neko da Filip Car ponovo postane mali miš. S obzirom na to da je izvršio nasilje nad mojom ćerkom, ja sam tu da nju zastupam i da njoj pružim podršku u smjeru u kom ja mislim da treba.“

Izvor: Kurir / MONDO