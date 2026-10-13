Saša B. (51) preživio je horor kod Merošine kada ga je posle svađe u saobraćaju traktorista pretukao i ubo vilama u ruku. Napad se dogodio dok je u njegovom kombiju vrištalo prestrašeno dijete.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Saša Bogdanović (51) iz Novog Sela ispričao je kako je u subotu, u selu Devča kod Merošine, doživio pravi horor kada ga je, kako tvrdi, muškarac koji je traktorom prevozio grane, zbog svađe u saobraćaju, najprije verbalno, a potom i fizički napao, i to vilama.

Kako je ispričao, tog dana, 10. oktobra, vraćao se iz Niša, kada je na putu naišao na muškarca koji je traktorom prevozio grane i, kako navodi, zauzeo gotovo čitav kolovoz. Pošto nije mogao da prođe, pokušao je da se skloni što više udesno, ali je tada, prema njegovim riječima, došlo do kontakta sa vozilom.

"Išao sam iz Niša kombijem, a taj čovjek je vozio neke grane na traktoru. Zauzeo je cio put i nisam mogao da prođem, pa sam stao skroz desno. Tom prilikom mi je ogrebao vozilo, a onda je počeo da psuje i vrijeđa sve redom. Nisam znao šta mu je, niti sam očekivao da će situacija da ode toliko daleko", priča Bogdanović za Kurir.

Prema njegovim riječima, umjesto da se sukob završi na verbalnoj raspravi, muškarac je postajao sve agresivniji. U jednom trenutku je, kako tvrdi, sišao sa traktora i krenuo pravo ka kombiju, uz prijetnje koje su ga, kaže, zatekle nespremnog.

"U tom trenutku i ja sam izašao iz kombija, misleći da ćemo to riješiti normalno i nastaviti svako svojim putem. Međutim, njemu to nije bilo ni na kraj pameti. Govorio mi je: "Dođi da ti otkinem glavu!". Sišao je sa traktora i prišao kombiju. Nisam se nadao da će stvarno da me napadne, nisam očekivao da će neko zbog takve situacije da krene na mene", navodi sagovornik.

Međutim, prijetnje su ubrzo, prema njegovim riječima, prerasle u fizički napad. Saša tvrdi da mu je traktorista najprije udario šamar, a zatim nastavio da ga udara po rukama, nakon čega ga je povrijedio vilama.

"Udario mi je šamar, a onda je počeo da me udara po rukama. U jednom trenutku me je ubo vilama u ruke. Sve se dogodilo iznenada, nisam mogao da vjerujem šta se dešava. Čovjek je potpuno izgubio kontrolu", priča Bogdanović.

Strašna situacija

U trenutku napada, Saša nije bio sam. U kombiju su se nalazile i njegova komšinica i njeno maloljetno dijete, zbog čega je, kako kaže, čitava situacija bila još strašnija.

Dok je pokušavao da se zaštiti od napadača, istovremeno je razmišljao kako da se što prije udalji odatle i skloni ženu i dijete koji su bili sa njim. U strahu za sopstveni život, ali i bezbijednost svih njih, Saša je odlučio da pobjegne sa mjesta incidenta.

"Vidio sam da čovjeku nešto fali i da ne mogu da znam šta će sledeće da uradi. Nisam htio da rizikujem. Sjeo sam u kombi i onako povrijeđen pobjegao kako bih izvukao živu glavu. U vozilu su bili komšinica i njeno maloljetno dijete, koje je vrištalo. Možete da zamislite kako je to izgledalo i koliko je sve bilo strašno", kaže sagovornik.

Kako dodaje, u takvoj situaciji najvažnije mu je bilo da se udalji od muškarca i spriječi da se napad nastavi. Nije, kaže, očekivao da će se nešto ovako pretvoriti u fizički obračun, posebno jer je, prema njegovim riječima, pokušao da se skloni kako bi omogućio prolazak.

Posledice su i dalje vidljive. Saša je povrijeđen, a ruka mu je zavijena u gips.

"Ruka mi je sada u gipsu. Sve se desilo zbog situacije na putu, zbog koje nisam ni pomislio da bih mogao da budem napadnut. Najgore mi je što se sve dogodilo pred djetetom koje je bilo sa nama u kombiju", navodi Bogdanović.

Nakon incidenta, slučaj je prijavljen policiji u Merošini. Prema riječima Bogdanovića, muškarac za kog tvrdi da ga je napao pronađen je narednog dana.

Okolnosti događaja, kao i sve činjenice u vezi sa incidentom, predmet su postupanja nadležnih organa.

(Kurir/MONDO)