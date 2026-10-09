Zoran Marjanović misteriozno je nestao nakon tuče. Stanari zgrade u kojoj živi svjedoče da ga od prebijanja nisu vidjeli u domu i otkrivaju detalje sukoba koji se odigrao u komšiluku.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Proteklog vikenda Zoran Marjanović brutalno je pretučen, nakon čega je završio u bolnici, a otkad je napustio kliniku, gubi mu se svaki trag. Nije se pojavio ni na ročištu u Višem sudu zbog optužbi da je ubio suprugu, pjevačicu Jelenu Marjanović.

Domaći mediji su posjetili Marjanovićev komšiluk da saznaju šta se dešava s njim nakon napetog perioda. Razgovor sa stanarima zgrade u kojoj živi kompozitor i producent otkrio je da se on, prema njihovim riječima, od incidenta nije pojavljivao u svom domu.

Dok su pojedine komšije bile rezervisane, jedna komšinica prvo je burno reagovala na višesatno prisustvo ispred zgrade, strahujući za svoju bezbijednost, da bi se situacija ubrzo potpuno promijenila.

"Zoran je nestao"

Nakon kratkog perioda, prišla je i otvoreno progovorila o Zoranovom životu u ovom kraju.

"Zoran tu živi kao podstanar. Vozi jedan baš upečatljiv automobil, jarke boje, ali ga od dana kad se desio incident nismo vidjeli. On je nestao! Gazda tog stana u kom je živio ima ovdje dva, tri svoja stana i već dan nakon incidenta smo ga vidjeli kad je došao u naselje i ušao u zgradu gde je Zoran bio", ispričala je komšinica pa dodala da ni tada nije vidjela Zorana.

Kako tvrdi, on je u stanu boravio s djevojkom Leontinom, a upravo zbog nje je, prema informacijama koje su došle do stanara, došlo do sukoba za vikend u kojem je izvukao deblji kraj.

"On inače ovde živi s tom djevojkom Leontinom zbog koje je izbila tuča. Taj s kojim se potukao takođe živi u ovom kvartu", precizirala je komšinica.

Vidi opis "Nestao je, ni porodica ne zna gdje je": Komšije Zorana Marjanovića otkrile detalje nakon prebijanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

Ipak, najzanimljiviji detalj uslijedio je od druge komšinice, koja je u početku željela da pomogne, ali nije imala mnogo informacija o Zoranu. U jednom trenutku vratila se u svoj stan, a potom ponovo izašla s novim informacijama.

"Žao mi je što ovde sjedite satima, pa sam zbog vas pozvala njegovu porodicu jer imam kontakt s njima. Rekli su mi da on uopšte nije ovdje. Da je otišao negdje, a ni oni ne znaju gdje je", prenela je komšinica ono što je, kako tvrdi, saznala u razgovoru s njegovom porodicom.

Zanimljivo je da pojedine starije stanarke u prvi mah nisu ni znale ko je Zoran Marjanović. Međutim, kad su mediji pomenuli njegovo ime u kontekstu ubistva pjevačice Jelene Marjanović, tragedije koja je prije gotovo deset godina potresla region, odmah su se prisjetile jezivog slučaja.

"Jao, znam ko je to. Nisam znala da on živi ovdje", rekla je jedna od komšinica, vidno iznenađena.

Daleko od svih

Podsjetimo, Zoran je pre dva dana trebalo da se pojavi na suđenju zbog optužbi da je ubio suprugu, pjevačicu Jelenu Marjanović. Iako su mnogi mislili da je Zoran kod kuće i da se oporavlja pa zbog toga nije došao u sud, kako su nam ispričale komšije, on nije u stanu, pa je velika vjerovatnoća da je otišao da ove teške i bolne dane izdrži sakriven daleko od svih.

Njegov branilac, advokat Nikola Dumnić naglasio je da Marjanović upravo iz, kako je rekao, opravdanih zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje ročištu.

"Okrivljeni ima opravdani medicinski razlog zašto nije pristupio. Dakle, moj branjenik nije mogao da dođe u sud zbog zdravstvenih razloga", rekao je kratko advokat Nikola Dumnić, koji nije potvrdio da je Zoran u svom stanu, već da je samo opravdano odsutan sa suđenja.

(Kurir/MONDO)