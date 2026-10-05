Danas se navršava tri godine od ubistva 13-godišnjeg Andreja Simića u Niškoj Banji, koga je sa 37 uboda nožem usmrtio školski drug. Za ovaj nezapamćeni zločin do danas niko nije odgovarao.

Izvor: Kurir/M.S./Privatna arhiva

Navršila se treća godišnjica smrti dečaka Andreja Simića (13), koga je 5. oktobra 2023. godine, kako se sumnja, na monstruozan način ubio drug iz škole M.M. sa 37 uboda nožem. Za zločin i okolnosti koje su dovele do njega do danas niko još nije odgovarao, M.M. je u momentu izvršenja zločina bio krivično neodgovoran.

Posle više mjeseci istrage, zbog sumnje da su počinili teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i po jedno krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, krivični postupak je pokrenut protiv njegovih roditelja M.M. i M.M.M., ali suđenje još uvijek traje.

Zločin u Niškoj Banji potresao Srbiju

Andrej Simić (13) ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo tijelo pronašli su ljekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u ul. Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji, kada su pozvani u intervenciju.

VJT u Nišu saopštilo je da je, kako se sumnja, ubistvo počinio tada trinaestogodišnji M.M. i da je, prema Zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina. On je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u Beogradu gdje se i danas nalazi.

U obdukcionom zapisniku, kako su ranije saopštili pravni zastupnici porodice Simić, opisano je da je ubijeni dječak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka.

Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkoljenici… Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dječak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata, ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara!

Roditelji dječaka ubice negiraju krivicu i brane se ćutanjem

Suđenje pred Višim sudom u Nišu počelo je 9. februara. Na pripremnom ročištu roditelji dječaka ubice su negirali krivicu i u daljem postupku iskoristili zakonsko pravo da se brane ćutanjem. Iako je ranije najavljivana mogućnost iznošenja odbrane, na jednom od ranijih ročišta je saopšteno da to ne žele da učine dok god traje, kako navode, "medijski linč" protiv njih.

U dosadašnjem toku postupka pred sudom su iskaze dali roditelji ubijenog dječaka Mića i Sanja Simić, razredni starešina, nastavnica likovnog, psiholog i drugi svjedoci tužilaštva i odbrane, dok je sam dječak ubica M.M., koji sada ima 16 godina, saslušan putem video-linka.

Iako nije zvanično saopštena lokacija sa koje se dječak ubica putem video-linka saslušavan, on je najvjerovatnije, kako se sumnja, u pratnji policije i medicinskih radnika za tu priliku bio doveden u niški sud iz psihijatrijske ustanove u Beogradu u kojoj se nalazi.

Naredni nastavak suđenja je zakazan za 19. oktobar.

Za šta se terete roditelji i kolika im kazna prijeti

M.M. i M.M.M. optuženi su za teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, kao i za po jedno krivično djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica.

Za teško djelo protiv opšte sigurnosti zakonom je predviđena kazna zatvora od dvije do 12 godina, dok je za zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica predviđena kazna do tri godine zatvora, pa im ukupno prijeti do 15 godina zatvora. Optužnica protiv roditelja postala je pravosnažna nakon što je Apelacioni sud odbio njihovu žalbu.

(Blic/MONDO)