Gradsko vijeće Tirane proglasilo je Hašima Tačija i ostale vođe OVK počasnim građanima, uprkos njihovim presudama za ratne zločine.

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Četvorica vođa OVK - Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi, koji su pred Specijalizovanim vijećima u Hagu osuđeni za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora, proglašeni su danas počasnim građanima Tirane.

Odluku je usvojilo Gradsko vijeće Tirane, na prijedlog gradonačelnika Eriona Veljiaja.

"Odluku je jednoglasno usvojilo Gradsko vijeće Tirane, u znak priznanja za njihov doprinos i ulogu u istoriji Kosova i u ratu OVK", navodi se u saopštenju Gradskog vijeća na Fejsbuku.

Predlažući da osuđene vođe OVK dobiju ovakvo priznanje, Veljiaj je nedavno napisao da Tirana treba da im oda počast.

"Naravno, ne da bi se pravda zamijenila politikom. Ne da bi se jednom sudu govorilo šta treba da odluči. Već da bismo ostvarili pravo našeg grada da izrazi sopstvenu zahvalnost i priznanje za njihov istorijski doprinos putu Kosova ka slobodi i državnosti. Tirana im, nažalost, ne može dati slobodu. Ali, Tirana treba da im oda počast", naveo je Veljiaj.

Pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu 16. septembra su izrečene prvostepene presude četvorici vođa OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Tači i Krasnići su oduđeni na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi 13 godina zatvora za ratni zločin. Vijeće je utvrdilo da su sva četvorica krivično odgovorna za ratne zločine proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode 385 lica, surovo postupanje u odnosu na 49 lica, mučenje 303 lica i ubistvo 96 lica, navedeno je u sažetku presude.

Inače, gradonačelnik Tirane Erion Veljiaj je u pritvoru od 10. februara prošle godine, pod istragom zbog korupcije i pranja novca zajedno sa suprugom Ajlom Džoksom i nekoliko biznismena.

(Kosovo online/MONDO)