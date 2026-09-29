Dubai je na domaćem terenu pobijedio Barselonu u drugom kolu Evrolige.

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Dubai i Barselona su tokom leta zamijenili trenere, pa je ovo bio svojevrstan derbi drugog kola Evrolige. Na kraju, Dubai je na domaćem terenu savladao Barselonu 94:87 (23:25, 29:12, 24:25, 18:25) i tako nanizao drugi trijumf protiv španskih velikana, ali i drugi trijumf u elitnom takmičenju.

Najbolji na meču je bio Kevin Panter sa 25 poena, pet skokova i dvije asistencije, pomogao je i Gibson sa 12 poena, dok je Olek Balcerovski imao 10. Na drugoj strani, je Kabengele vodio Dubai sa 21 poenom i šest skokova, dok je Bejkon postigao 14, iz sedam uhvaćenih lopti i Rajt je imao 14 poena uz dva skoka i tri asistencije, a Blosomgejm je meč završio sa 10 poena.

Dubai je najveću razliku napravio u drugoj četvrtini koju je osvojio čak 29:12, serija domaćina je bila 12:0 za 35:25, a onda je još jednom sredinom dionice stigao do 8:0 za 46:30. Delovalo je da Ćavi Paskval i Dubai imaju stvari u svojim rukama pošto su na veliki odmor otišli sa lagodnih 52:37, ali je iskusna Barselona uspjela u nastavku meča da smanji zaostatak.

Ipak, Aleksandaru Sekuliću i Barseloni ostaće žal jer je tim nešto manje od pet minuta imao sedam poena zaostatka, ali nije uspio da iskoristi priliku. Bejkon, Rajt, Okobo, nizali su poene i vratili Dubai na "plus" 10 što je bilo dovoljno da se utakmica privede kraju, baš rutinski, pošto je bilo uspona i padova, a posebno dobrih poteza Kevina Pantera.

Ko su naredni rivali?

Dubai će u trećem kolu igrati protiv Fenerbahčea na gostujućem terenu, a taj meč je na programu u petak od 19.45. Na drugoj strani, Barselona gostuje Dušanu Alimpijeviću i Bešiktašu takođe u petak, a ovaj susret je na programu u 19 časova.

(MONDO)