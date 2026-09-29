U Višem sudu u Podgorici danas je odložen glavni pretres optuženima za ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića koje je izvršeno u oktobru 2020. godine u Spužu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

I pretodno suđenje koje je bilo zakazano za 22. septembar je odloženo.

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Nikola Boričić naredno suđenje zakazao je za 30. oktobar. Razlog odlaganja je taj što je okrivljeni Stevan Kraljević opozvao punomoćje izabranom braniocu, pišu Vijesti.

"Otkazujem punomoćje advokatu Matiji Bulatoviću, jer ne može ovdje niko da mi pomogne. Nemam od čega da se branim ovdje jer ništa nisam uradio", kazao je optuženi Kraljević u obraćanju sudu.

Damir Hodžić je ubijen 14. oktobra 2020. godine u mjestu Stanjevića rupa kod Spuža. Tada je ubijen i njegov zet Adis Spahić, koji ga je dovezao do Spuža. Optužnicom SDT-a je predstavljeno da je Radoje Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu.

"Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić", navodi se u optužnici.

Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Na optužnici pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

"Okrivljeni Dragan Knežević je preko grupnog čata kriptovane aplikacije za telefonsku komunikaciju SKY ECC ostalim pripadnicima ove grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa fizičkim izgledom meta. Po nalogu Zvicera, Ratko Živković je koristeći kumovske veze sa Radulovićem, namamljuje ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na "sastanak" dolazi i Hodžić. U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mjesto Bać", navodi se, između ostalog, u optužnici, prenose Vijesti.

Prvi kod mlina u Spužu, kako se navodi, 14. oktobra 2020. godine stigao je Radulović, kojeg dočekuje kum Živković.

"Radulovića je tog dana 'audijem A6' u 12.47 časova dovezao pašenog Stevo Latković, a četiri minuta kasnije stigao je i Hodžić kojeg 'audijem A4' dovezao zet Adis Spahić", piše u optužnici.

Dodaju i da su, odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković sjeli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda.

"Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mjesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića 'heklerom' po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali ljepljivom trakom. Tog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen je Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom 'audi Q7' koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mjestu Sutvara - Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović, piše između ostalog u optužnici", navodi se.