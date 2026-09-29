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Osuđena Anđela Vještica: Oglasila se nakon vijesti da je završila sa nanogicom

Osuđena Anđela Vještica: Oglasila se nakon vijesti da je završila sa nanogicom

Autor Jovana Milićević
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Anđela Vještica se oglasila i zvanično potvrdila da je osuđena i da se nalazi u kućnom zatvoru.

Osuđena Anđela Vještica Izvor: Pink/Youtube/Printscreen

Starleta, pjevačica i bivša rijaliti učesnica, Anđela Vještica, ponovo se našla u žiži javnosti nakon što je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografiju uređaja pričvršćenog za članak, koji podsjeća na elektronsku nanogicu. Nedugo zarim je za medije potvrdila da je osuđena na kućni pritvor, kao i da je uskoro očekuje operacija.

Nakon brojnih nagađanja, Anđela Vještica se oglasila i zvanično potvrdila da je osuđena i da se nalazi u kućnom zatvoru. Iako tačan razlog presude i dalje drži u tajnosti, otkrila je kako provodi dane iza zatvorenih vrata.

Izvor: Instagram printscreen

"Nisam baš voljna da pričam o tome, ali istina je, imam nanogicu. Razlog vam neću reći. U kućnom pritvoru sam i odlično mi je. Ja sam uvijek sama. Gledam seriju, sad jedem, imam pravo dva sata dnevno na izlazak. To je sve što mogu da vam kažem."

Očekuje je operacija

Međutim, kućni pritvor nije jedina situacija sa kojom se trenutno bori. Nakon što je nedavno pretrpjela i trovanje hranom, starletu uskoro očekuje i nova hirurška intervencija iz isključivo zdravstvenih razloga.

Anđela, koja je do sada četiri puta operisala grudi, radila lipofiling i ugradila implante u zadnjicu, otkrila je da je na magnetnoj rezonanci saznala loše vijesti. Ljekari su ustanovili da joj je pukao lijevi silikonski implant, uz pojavu kapsularne kontrakture, zbog čega je hitna zamjena neophodna.

Ova operacija zakazana je za naredni mjesec, a starleta se javno nada da će sve proći bez novih komplikacija.

(Informer/MONDO)

Tagovi

anđela vještica kućni zatvor nanogica

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